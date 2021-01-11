Новий віце-президент США з'явилася на обкладинці Vogue

Камала Харріс – перша жінка на посаді віце-президента США, яка стала героїнею обкладинки Vogue. Камала також увійде в історію як перша темношкіра американка з азіатськими коріннями, що зайняла таку високу посаду.

"Я завжди кажу це: я можу бути першою в багато чому, але переконайтеся, що я не остання. Я думаю про своїх маленьких племінниць, які будуть знати тільки той світ, де жінка може бути віце-президентом США. Кольорова жінка, темношкіра жінка, жінка, чиї батьки народилися за межами Америки", – каже Камала.

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У Камали – індійські і ямайські коріння. У дитинстві вона жила в Канаді і часто бувала в Індії (її дідусь був дипломатом). Її мати – наукова дослідниця, батько – професор Стенфордського університету. Молодша сестра також працює в політиці.

Політичні погляди Камали досить ліберальні: вона підтримує зелену політику і бореться зі змінами клімату, виступає за легалізацію марихуани на федеральному рівні, за право на аборт і одностатеві шлюби. А Дональда Трампа називає расистом. Головна мета Камали і Джо – об'єднати Америку, розділену спірною політикою Трампа. "У нас більше спільного, ніж того, що нас розділяє. Погодьтеся, в інтереси нашої нації не входить те, щоб якась одна група страждала за те, хто вони є", – говорить віце-президент.

На обкладинці Камала постала у такому одягу, який носить і на роботу до Вашингтона: костюм, перлове намисто і кеди Converse. Вона з'являється в жакеті Donald Deal – своєму повсякденному однострої, а також в костюмній двійці Michael Kors небесно-блакитного кольору.

Одну з обкладинок, де Камала позує на тлі рожевої парчі, вже встигли розкритикувати в соцмережах – мовляв, декорації зйомки зовсім не підходять її скромному образу.

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