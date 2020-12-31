Найкращі образи Олени Зеленської у 2020 році

Пропонуємо вашій увазі п'ять найяскравіших образів першої леді. Від аудієнції з Папою Римським Франциском до зустрічі з герцогом і герцогинею Кембриджськими в Букінгемському палаці.

У квітні 2021 року виповниться два роки, як Олена Зеленська офіційно стала першою леді України, після того, як її чоловік Володимир Зеленський був обраний президентом України.

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У 2020 році Олена Зеленська продовжила традицію вибирати для офіційних виходів одяг українських дизайнерів. І попри те, що рік, який минає, став особливим, і повною мірою його оцінювати складно, з усім тим, не дивлячись на карантинні обмеження та локдауни, пов'язані з пандемією COVID-19, все ж були події за участю першої леді, гідні повторної уваги.

Ми вибрали п'ять найяскравіших образів Олени Зеленської, якими вона запам'яталася у 2020 році.

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