Американська політикиня зіграла Among Us на стрімі, щоб зібрати гроші на благодійність

У світі соціальних мереж і стрімінгових платформ відомій людині достатньо провести одну трансляцію популярної гри за участю інфлюенсерів, щоб зібрати велику суму на благі цілі. Це й зробила одна американська політикиня.

Членкиня палати представників США Олександрія Окас-Кортес вирішила зібрати гроші на благодійність не зовсім традиційним способом. Вона зіграла в Among Us в прямому ефірі Twitch. У результаті їй вдалося зібрати $ 200 тисяч пожертвувань від глядачів.

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Окас-Кортез розповіла, що передасть усі зібрані кошти на підтримку малозабезпечених сімей. Трансляція тривала 6 годин – весь цей час політикиня грала в Among Us з популярними авторами контенту, в тому числі Феліксом xQc Ленг'єлом, Джеремі Disguised Toast Воном, Аллі Myth Каббані й іншими. У цілому за 3 дні стрім і його запис переглянули понад 2 мільйонів користувачів Twitch.

Зазначимо, що для Олександрії Окас-Кортез це не перший досвід у подібних трансляціях. У кінці жовтня політикиня провела 2 ефір з Among Us на підтримку на той момент ще тільки майбутніх виборів у США – також за участю відомих інфлюенсерів. Тоді піковий онлайн стріму склав 435 тисяч користувачів.

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