Новий смартфон Nokia з 5G з'явиться у фільмі про Джеймса Бонда

Компанія HMD Global, яка займається розробкою нових смартфонів під брендом Nokia, підтвердила, що є офіційним мобільним партнером для майбутнього фільму про Джеймса Бонда під назвою Не час помирати.

Також стало відомо, що у фільмі агент представить смартфон компанії з підтримкою 5G.

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Це оголошення є доволі нав'язливим, оскільки компанія збирається випустити свій перший смартфон з підтримкою 5G 19 березня на заході в Лондоні, Великобританія. Запрошення на захід було також оформлено в стилі Бонда, що натякає на співпрацю.

У фільмі No Time To Die будуть представлені три смартфона Nokia: Nokia 7.2, Nokia 3310 і новий смартфон Nokia 5G. Компанія також підтвердила, що у фільмі буде показано агента Номі у виконанні Лашани Лінч, що використовує новий пристрій на базі 5G.

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