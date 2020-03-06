Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Новий смартфон Nokia з 5G з'явиться у фільмі про Джеймса Бонда

  • 11
Агент Номі - фото 1
Агент Номі / insert-coin

Компанія HMD Global, яка займається розробкою нових смартфонів під брендом Nokia, підтвердила, що є офіційним мобільним партнером для майбутнього фільму про Джеймса Бонда під назвою Не час помирати.

Також стало відомо, що у фільмі агент представить смартфон компанії з підтримкою 5G.

І ще: У мережі показали автомобільну шину, яку ніколи не треба міняти

Це оголошення є доволі нав'язливим, оскільки компанія збирається випустити свій перший смартфон з підтримкою 5G 19 березня на заході в Лондоні, Великобританія. Запрошення на захід було також оформлено в стилі Бонда, що натякає на співпрацю.

У фільмі No Time To Die будуть представлені три смартфона Nokia: Nokia 7.2, Nokia 3310 і новий смартфон Nokia 5G. Компанія також підтвердила, що у фільмі буде показано агента Номі у виконанні Лашани Лінч, що використовує новий пристрій на базі 5G.

Новий смартфон Nokia з 5G з'явиться у фільмі про Джеймса Бонда - фото 390485

Новий смартфон Nokia з 5G з'явиться у фільмі про Джеймса Бонда - фото 390486

Читайте також: Астрономи NASA виявили на Марсі дивну діру: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
  • 02 березня, 16:14
  • 3131
Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
  • 26 лютого, 17:02
  • 261367
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2146478
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології