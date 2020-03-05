Астрономи NASA виявили на Марсі дивну діру: фотофакт

Аналізуючи знімки, отримані апаратом Mars Reconnaissance Orbiter, вчені виявили незвичайний отвір у поверхні Марса. На думку науковців NASA, цей отвір – продукт давньої вулканічної активності під поверхнею планети.

Отвір розташований на західних схилах щитового вулкана під назвою Павоніс Монс (гора Павлина). А зображення було отримано орбітальним інструментом Mars HiRise. При найближчому розгляді з'ясувалося, що це одне з бічних жерл вулкана. Після виверження покрівля вулканічної камери, з якої вилилася лава, провалилася, утворивши структуру, яку видно зараз.

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Аналіз цього природного люка показав, що отвір має ширину близько 35 метрів. Верхня частина купи щебеню, яку можна побачити через отвір, розташована на глибині близько 28 метрів. Згідно з розрахунками, ця купа щебеню повинна мати висоту не менше як 62 метрів, що означає, що сама яма повинна була мати глибину не менше як 90 метрів до обвалення.

"Подібні діри представляють особливий інтерес, тому що їхні внутрішні печери відносно захищені від суворої поверхні Марса, що робить їх відносно хорошими кандидатами для збереження марсіанського життя. Тому ці ями є головними цілями для майбутніх космічних кораблів, роботів і навіть людей", – пояснили астрономи.

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