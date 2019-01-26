Новий рок: плейлист свіжої альтернативної музики січня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за останній тиждень січня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі роботи молодих рок-гуртів, а також новий альбом Bring Me The Horizon під назвою "Amo". Насолоджуйтесь:

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Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Якщо виникли проблеми з відтворенням, то прослухати повністю плейлист можна за цим посиланням.

Список треків:

Bring Me The Horizon - mother tongue (Official Audio)

Bring Me The Horizon - i apologise if you feel something (Lyric Video)

Bring Me The Horizon - MANTRA (Official Video)

Bring Me The Horizon - nihilist blues (Lyric Video) ft. Grimes

Bring Me The Horizon - in the dark (Lyric Video)

Bring Me The Horizon - ouch (Lyric Video)

Bring Me The Horizon - sugar honey ice & tea (Lyric Video)

Bring Me The Horizon - why you gotta kick me when i'm down? (Lyric Video)

Bring Me The Horizon - fresh bruises (Lyric Video)

Bring Me The Horizon - heavy metal (Lyric Video) ft. Rahzel

Bring Me The Horizon - i don't know what to say (Lyric Video)

Too Close To Touch - "Hard To Love" (Full Album Stream)

Parkway Drive - "Shadow Boxing"

Ten Foot Pole - "The Getaway"

Surroundings - The River's Edge

Proposal - Pillar

Hands Like Houses - Sick (Official Music Video)

Sevendust - Risen (Official Music Video)

Mayday Parade - Sunnyland (Official Music Video)

coldrain - REVOLUTION (Official Music Video)

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