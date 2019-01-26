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Новий рок: плейлист свіжої альтернативної музики січня

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Слухайте рок музику онлайн

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за останній тиждень січня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі роботи молодих рок-гуртів, а також новий альбом Bring Me The Horizon під назвою "Amo". Насолоджуйтесь:

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Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Якщо виникли проблеми з відтворенням, то прослухати повністю плейлист можна за цим посиланням.

Список треків:

  • Bring Me The Horizon - mother tongue (Official Audio)
  • Bring Me The Horizon - i apologise if you feel something (Lyric Video)
  • Bring Me The Horizon - MANTRA (Official Video)
  • Bring Me The Horizon - nihilist blues (Lyric Video) ft. Grimes
  • Bring Me The Horizon - in the dark (Lyric Video)
  • Bring Me The Horizon - ouch (Lyric Video)
  • Bring Me The Horizon - sugar honey ice & tea (Lyric Video)
  • Bring Me The Horizon - why you gotta kick me when i'm down? (Lyric Video)
  • Bring Me The Horizon - fresh bruises (Lyric Video)
  • Bring Me The Horizon - heavy metal (Lyric Video) ft. Rahzel
  • Bring Me The Horizon - i don't know what to say (Lyric Video)
  • Too Close To Touch - "Hard To Love" (Full Album Stream)
  • Parkway Drive - "Shadow Boxing"
  • Ten Foot Pole - "The Getaway"
  • Surroundings - The River's Edge
  • Proposal - Pillar
  • Hands Like Houses - Sick (Official Music Video)
  • Sevendust - Risen (Official Music Video)
  • Mayday Parade - Sunnyland (Official Music Video)
  • coldrain - REVOLUTION (Official Music Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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