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Новий рік 2021: у чому зустрічати рік Бика, а що краще не одягати

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Рік Бика 2021 - фото 1
Рік Бика 2021 / scarboroughfairny

Як рік зустрінеш, так і проведеш. Тому треба підготуватися до свята як слід. І одне з найважливіших питань – в чому зустрічати Новий 2021 рік.

Господар 2021 року – Білий Металевий Бик, тому і кольори вибираємо відповідні. Всі відтінки сірого, блакитного, бежевого, а також сріблястий, білий і пастельні кольори – всі вони спокійні і світлі, і легко поєднуються між собою.

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Ці кольори в одязі та аксесуарах допоможуть домогтися прихильності Бика. Тим більше, що енергетично відтінки металів срібла і золота притягують фінансовий успіх. Але не варто обмежувати себе тільки цими тонами. Якщо в наступному році вам би хотілося зустріти любов, або додати романтику в своє життя можна сміливо додати у образ трохи червоного. А от чорного класичного кольору краще не обирати, радять астрологи.

Новий рік 2021: у чому зустрічати рік Бика, а що краще не одягати - фото 439342

Багато хто може посперечатися, що такий колір може подіяти на повелителя року, як подразник. Але це не так. Якщо ви звернете увагу на класичний, насичений червоний, і будете використовувати його в міру (як акцент в образі), то навпаки, досягнете прихильності Бика в любовній сфері звернувши на себе увагу господаря року. Щодо яскраво-жовтого кольору, його експерти також не радять.

Новий рік 2021: у чому зустрічати рік Бика, а що краще не одягати - фото 439343

Взагалі Бик, це тварина, яке символізує простоту, працьовитість і честь. А тому намагайтеся, щоб образ був лаконічним, без зайвих деталей і непотрібної помпезності. Залучити успіх в професійній сфері діяльності і бізнесі допоможуть синій і зелений кольори. Енергетика одягу в такій гамі допоможе вам вибрати правильний курс руху і стратегію на весь майбутній рік. Але не варто забувати, про найголовніші аксесуари, без яких не має обійтися ваша новорічна ніч: це усмішка і гарний настрій!

Новий рік 2021: у чому зустрічати рік Бика, а що краще не одягати - фото 439341

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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