Новий рік 2021: у чому зустрічати рік Бика, а що краще не одягати

Як рік зустрінеш, так і проведеш. Тому треба підготуватися до свята як слід. І одне з найважливіших питань – в чому зустрічати Новий 2021 рік.

Господар 2021 року – Білий Металевий Бик, тому і кольори вибираємо відповідні. Всі відтінки сірого, блакитного, бежевого, а також сріблястий, білий і пастельні кольори – всі вони спокійні і світлі, і легко поєднуються між собою.

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Ці кольори в одязі та аксесуарах допоможуть домогтися прихильності Бика. Тим більше, що енергетично відтінки металів срібла і золота притягують фінансовий успіх. Але не варто обмежувати себе тільки цими тонами. Якщо в наступному році вам би хотілося зустріти любов, або додати романтику в своє життя можна сміливо додати у образ трохи червоного. А от чорного класичного кольору краще не обирати, радять астрологи.

Багато хто може посперечатися, що такий колір може подіяти на повелителя року, як подразник. Але це не так. Якщо ви звернете увагу на класичний, насичений червоний, і будете використовувати його в міру (як акцент в образі), то навпаки, досягнете прихильності Бика в любовній сфері звернувши на себе увагу господаря року. Щодо яскраво-жовтого кольору, його експерти також не радять.

Взагалі Бик, це тварина, яке символізує простоту, працьовитість і честь. А тому намагайтеся, щоб образ був лаконічним, без зайвих деталей і непотрібної помпезності. Залучити успіх в професійній сфері діяльності і бізнесі допоможуть синій і зелений кольори. Енергетика одягу в такій гамі допоможе вам вибрати правильний курс руху і стратегію на весь майбутній рік. Але не варто забувати, про найголовніші аксесуари, без яких не має обійтися ваша новорічна ніч: це усмішка і гарний настрій!

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