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Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу

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в якому одязі зустрічати 2020 рік - фото 1
в якому одязі зустрічати 2020 рік

Новий рік 2020 стрімко наближається і вже потрібно думати, у якому одязі святкувати. Стилісти та астрологи підготували рекомендації щодо ідеального наряду. Читайте далі та дізнайтеся, в чому найкраще зустрічати Новий рік 2020 та який одяг обрати!

У новорічну ніч Щур стане покровителем Нового 2020 року. Білий Металевий Пацюк вибагливий, тому потрібно визначитися заздалегідь, у чому зустрічати Новий 2020 рік чоловікам та жінкам.

І ще: Модний колір Нового 2020 року, який буде в тренді в рік Щура

У чому зустрічати новий рік 2020

Перш ніж приступити до кольорів і відтінків, в яких найкраще зустрічати Новий 2019 рік, варто пам’ятати, що

Згідно зі східним календарем у 2020 році головним символом стане Білий Металевий Щур. Він буде задоволений, якщо ви зустрінете рік вдома, але з веселощами та великим святковим столом. Саме тому важливо підійти до вибору новорічного вбрання з особливою увагою та практичною розсудливістю.

Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371318

Символ прийдешнього року, Пацюк, цінує елегантність та простоту. Ваш образ для головної ночі року повинен буде довершеним, щоб Щур приніс вам удачу. Головний принцип для образу – без екзотики, без надмірностей, кислотних кольорів і химерності. Елегантна стриманість та свобода рухів мають бути в пріоритеті у святкову ніч 2020.

Астрологи радять одягати одяг певних відтінків залежно від того, про що ви мрієте в прийдешньому році. Якщо чекаєте зростання доходів, то оберіть білий колір. Шукаєте кохання, то світло-сіра сукня для вас. Головне – ніяких тваринних принтів, адже Пацюкові це точно не сподобається.

Одяг на Новий рік 2020 для жінок

Щодо тканин, то ідеальний варіант – шовк. Також підійде тонкий атлас, оксамит, шифон. Доречним доповненням до вбрання буде невеликий клатч з паєтками або металевим декором. Такий елемент пасує майже до будь-якого образу.

Сукня

Зараз у моді силует на одне плече. Кольори обирайте світлі або класику жанру – маленьке чорне плаття. Додайте родзинку до свого новорічного вбрання для зустрічі 2020 року: цікавий розріз на спині, блискучі вставки, стрічки або ремінці на оголеному стегні.

Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371308
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371309
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371306
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371307
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371310
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371311
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371312
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371314
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371315
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371316
Спідниці

Для спідниці оберіть пишні тканини або ті, що створюють ефект польоту. Це додасть образу жіночності й не буде зайвим. У моді – плісирування. Для новорічної ночі пасуватиме спідниця середньої або максі довжини.

Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371317
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371313
Комбінезони

Для новорічної ночі оберіть комбінезон металевого відтінку або з графічним чи флористичним принтом. Також гарним буде шовковий образ з укороченими штанами. Вельветовий комбінезон вільного крою зі звуженими донизу або дуже широкими штанинами теж буде незвичним.

Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371319

Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371320
Топи

Пацюк, як символ року, вподобає стильні образи з хвилястими атласними на тонких бретельках або з люрексом топами. Поєднайте з простими штанами. Укорочені, завужені, максимально вільні тощо – без різниці, адже головний акцент на топ.

Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371343

Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371342
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371339
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371338
Блузки та сорочки

Обирайте те, що не сковує рухи. Перевага у вільного силуету та однотонних речей. Цілком припустимо додати декоративний елемент, але простий і не химерний – бант або фігурна обробка лінії горловини.

Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371340
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371341
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371344

Одяг на Новий рік 2020 для чоловіків

Щодо кольорів, то все просто. Згадайте класику чоловічої моди: коричневий, попелястий, сірий, чорний. Також цьогоріч у моді пастельні відтінки. Розбавити спокійну гаму можна яскравою деталлю. Додайте краватку, оксамитовий метелик, підтяжки.

Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371348
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371345
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371347
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371346
У новорічному образі краще відмовитися від джинсів та обрати штани. Поєднайте з сорочкою, яскравим пуловером або светром грубої в'язки.
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371352
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371351
Якщо святкування буде більш формальне, то оберіть костюм. Це не тільки виглядатиме гарно, але й підкорить символ року.
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371350
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371349

Взуття на Новий рік 2020

Пам'ятайте про зручність й взуйте те, що забезпечить вам максимальний комфорт. У рік Білого Щура обирайте металеві та блискучі відтінки взуття. Щоб не було забагато яскравих і активних елементів наряду, одяг повинен бути досить стриманим. Пацюк, як символ року, не любить перебору.

Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371356
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371355
Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу - фото 371354
Не зустрічайте свято в капцях. Навіть якщо це сімейний вечір. Це зіпсує будь-який образ.

До слова: 2020 рік якої тварини за східним гороскопом: характеристики символу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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