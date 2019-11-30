Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу

Новий рік 2020 стрімко наближається і вже потрібно думати, у якому одязі святкувати. Стилісти та астрологи підготували рекомендації щодо ідеального наряду. Читайте далі та дізнайтеся, в чому найкраще зустрічати Новий рік 2020 та який одяг обрати!

У новорічну ніч Щур стане покровителем Нового 2020 року. Білий Металевий Пацюк вибагливий, тому потрібно визначитися заздалегідь, у чому зустрічати Новий 2020 рік чоловікам та жінкам.

І ще: Модний колір Нового 2020 року, який буде в тренді в рік Щура

У чому зустрічати новий рік 2020

Перш ніж приступити до кольорів і відтінків, в яких найкраще зустрічати Новий 2019 рік, варто пам’ятати, що

Згідно зі східним календарем у 2020 році головним символом стане Білий Металевий Щур. Він буде задоволений, якщо ви зустрінете рік вдома, але з веселощами та великим святковим столом. Саме тому важливо підійти до вибору новорічного вбрання з особливою увагою та практичною розсудливістю.

Символ прийдешнього року, Пацюк, цінує елегантність та простоту. Ваш образ для головної ночі року повинен буде довершеним, щоб Щур приніс вам удачу. Головний принцип для образу – без екзотики, без надмірностей, кислотних кольорів і химерності. Елегантна стриманість та свобода рухів мають бути в пріоритеті у святкову ніч 2020.

Астрологи радять одягати одяг певних відтінків залежно від того, про що ви мрієте в прийдешньому році. Якщо чекаєте зростання доходів, то оберіть білий колір. Шукаєте кохання, то світло-сіра сукня для вас. Головне – ніяких тваринних принтів, адже Пацюкові це точно не сподобається.

Одяг на Новий рік 2020 для жінок

Щодо тканин, то ідеальний варіант – шовк. Також підійде тонкий атлас, оксамит, шифон. Доречним доповненням до вбрання буде невеликий клатч з паєтками або металевим декором. Такий елемент пасує майже до будь-якого образу.

Сукня

Зараз у моді силует на одне плече. Кольори обирайте світлі або класику жанру – маленьке чорне плаття. Додайте родзинку до свого новорічного вбрання для зустрічі 2020 року: цікавий розріз на спині, блискучі вставки, стрічки або ремінці на оголеному стегні.

Спідниці

Для спідниці оберіть пишні тканини або ті, що створюють ефект польоту. Це додасть образу жіночності й не буде зайвим. У моді – плісирування. Для новорічної ночі пасуватиме спідниця середньої або максі довжини.

Комбінезони

Для новорічної ночі оберіть комбінезон металевого відтінку або з графічним чи флористичним принтом. Також гарним буде шовковий образ з укороченими штанами. Вельветовий комбінезон вільного крою зі звуженими донизу або дуже широкими штанинами теж буде незвичним.

Топи

Пацюк, як символ року, вподобає стильні образи з хвилястими атласними на тонких бретельках або з люрексом топами. Поєднайте з простими штанами. Укорочені, завужені, максимально вільні тощо – без різниці, адже головний акцент на топ.

Блузки та сорочки

Обирайте те, що не сковує рухи. Перевага у вільного силуету та однотонних речей. Цілком припустимо додати декоративний елемент, але простий і не химерний – бант або фігурна обробка лінії горловини.

Одяг на Новий рік 2020 для чоловіків

Щодо кольорів, то все просто. Згадайте класику чоловічої моди: коричневий, попелястий, сірий, чорний. Також цьогоріч у моді пастельні відтінки. Розбавити спокійну гаму можна яскравою деталлю. Додайте краватку, оксамитовий метелик, підтяжки.

У новорічному образі краще відмовитися від джинсів та обрати штани. Поєднайте з сорочкою, яскравим пуловером або светром грубої в'язки. Якщо святкування буде більш формальне, то оберіть костюм. Це не тільки виглядатиме гарно, але й підкорить символ року. Взуття на Новий рік 2020

Пам'ятайте про зручність й взуйте те, що забезпечить вам максимальний комфорт. У рік Білого Щура обирайте металеві та блискучі відтінки взуття. Щоб не було забагато яскравих і активних елементів наряду, одяг повинен бути досить стриманим. Пацюк, як символ року, не любить перебору.

Не зустрічайте свято в капцях. Навіть якщо це сімейний вечір. Це зіпсує будь-який образ.

До слова: 2020 рік якої тварини за східним гороскопом: характеристики символу