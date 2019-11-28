2020 рік якої тварини за східним гороскопом: характеристики символу

Новий 2020 рік за Східним календарем пройде під охороною білого Пацюка. Розповідаємо, чого варто чекати від Щура й кого у 2020 році супроводжуватиме успіх!

З настанням Китайського Нового Року змінюється й китайський зодіак, який буде головним цьогоріч. Його визначають за місячним календарем, тому щороку дата свята змінюється. Новий Рік у Китаї припадає на якийсь день у проміжку в період між 21 січня і 20 лютого.

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У 2019 році головною була Свиня, а у 2020 їй на заміну 25 січня прийде Пацюк. Щур буде в білому кольорі й металевим. Цікаво, що Криса – перший знак в 12-річному циклі китайського зодіаку.

2020 – рік Білого Щура: характеристика знаку

Щур – це символ реалізму, хитрості, високої адаптації до зовнішніх умов. Вони обдаровані різними талантами й велелюбні. Народжені в рік Щура відрізняються яскравою зовнішністю, художнім талантом, хитрістю та наполегливістю.

Рік Криси потрібно розпочати правильно

Роки Пацюка. Шукай свій рік:

...1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020...

Криса кмітлива, освічена, прагне до успіху в соціумі та матеріального добробуту. Пацюки чарівні, не без природного магнетизму. Дуже товариські, з особливим шармом, люблять і вміють чарувати. Осінні та зимові Щури схильні до накопичення. Весняні та літні Щури люблять тринькати гроші, більш легковажні, можуть жити чужим коштом.

Отож, серед позитивних рис характеру Щура відзначаються: проникливість, інтуїція, вміння пристосовуватися до будь-яких умов.

Негативні риси характеру Пацюка: жадібність, занепокоєння без приводу, нервозність.

Найбільш вдалі професії та заняття для Пацюка: адміністратор, директор, підприємець, телеведучий, письменник, музикант, комік, політичний діяч, юрист, науковий співробітник і водій автомобіля для перегонів.

Рік Пацюка розпочнеться 25 січня

Серед народжених у рік Пацюка також чимало й знаменитостей. До них належать: Лев Толстой, Петро Чайковський, Михайло Глинка, Вільям Шекспір, Вольфганг Амадей Моцарт, Еміль Золя, Луї Армстронг, Жюль Верн, Вінстон Черчилль, Мата Харі, Антоніо Бандерас, королева Єлизавета та інші.

Як зустрічати рік Пацюка

Зустрічати прийдешній 2020 рік Білого Металевого Пацюка найкраще без зайвої екзотики. Щур дуже любить поїсти, тому стіл повинен бути накритий щедро. Врахуйте також те, що це повинна бути проста, ситна їжа. Для сервірування столу підійде білосніжна скатертина і срібні прилади – така класика припаде до душі всім!

Обов'язково на стіл треба подати сир, щоб задовольнити вибагливу господарку року Крису.

Якщо хочете більше фарб, віддайте перевагу пастельним тонам, приглушеним квітам і спокійному оформленню інтер'єру. Прекрасним рішенням стане прикрашання ялинки в єдиному стилі, тому підберіть іграшки з одного матеріалу або одного кольору.

Екоматеріали підкреслять вашу повагу до природи, а це Щур неодмінно оцінить. Доповніть прикраси вогниками в тому ж тоні й аксесуарами у вигляді подушок, свічок, вінків.

Пацюки дуже працьовиті

Кольори і одяг Нового 2020 року

Щоб символ нового 2020 року залишився задоволений, рекомендується врахувати кілька нехитрих вимог у новорічну ніч. Господиню року Крису приваблюють спокійні тони. Першість у рейтингу посідають сірі та білі відтінки. Чорний теж підійде для святкування 2020 року!

Зважайте на охайність та силует – образ повинен бути продуманим, досить строгим. Додайте аксесуарів, але обережно, без надміру. Маленька яскрава деталь додасть родзинки образу. Враховуючи те, що 2020 буде роком Металевого Щура, то обирайте срібні або металеві прикраси.

2020 рік Щура – білий

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