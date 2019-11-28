Модний колір Нового 2020 року, який буде в тренді в рік Щура

Новий 2020 рік пройде під знаком Білого Металевого Пацюка. Читайте далі та дізнайтеся все про модні кольори, які повинні переважати у прийдешньому році.

Перед настанням Нового року люди цікавляться китайським зодіаком, а саме твариною, яка буде головною за східним гороскопом, яка характеристика знаку та як правильно зустрічати Новий рік. Також важливий головний колір, адже він буде переважати впродовж 2020 року.

До слова: 2020 рік якої тварини за східним гороскопом: характеристики символу

Символічний колір 2020 року

Кожен з 12 китайських символів – це тварина з певним характером та переліком особливостей. Вважається, що цей набір рис та якостей зумовлює події та заходи впродовж року. Покровителем прийдешнього 2020 року стане Білий Щур. Саме він задаватиме основний напрям та розвиток подій у цьому році.

Важливо, що білий колір має чисту природу: він символізує очищення, початок якогось нового процесу. Також колір за своєю суттю є дуже простим, спокійним та серйозним. Саме ці прояви кольору мають стати панівними у прийдешньому 2020 році, який настане за Східним календарем 25 січня. На цей час астрологи покладають великі надії. Згідно з китайським календарем, наступний рік Щура 2020 стане часом великих позитивних змін та початком.

У рік Щура добре економити, збирати гроші, переїжджати на нове місце проживання, покращувати якість життя. У цей період легше звикнути до нових умов, адже цей рік сприятливий для облаштування нового будинку, "гніздування", ремонту. Також це період пошуку любові й серйозних почуттів.

2020 – рік Білого Металевого Пацюка

Модний колір 2020 від Pantone

Кожного сезону з'являються нові модні тренди не лише у силуетах та тканинах, але й кольоровій палітрі. Розробкою колірних тенденцій займається інститут кольору Pantone. Працівники скрупульозно вивчають тенденції, настрої суспільства, закономірності та популярність минулих трендів.

Модна палітра кольорів у 2020 році буде радувати не лише яскравими фарбами й абсолютно несподіваною кількістю цікавих відтінків, а й важливим сенсом, який вкладають у назви цих кольорів. Pantone вирішили звернути увагу на екологічні проблеми, а саме вимирання коралових рифів, тому кольором року 2020 стане відтінок Bleached Coral. Це відтінок P 115-1 U у колірній палітрі – блідно-блакитний колір, який асоціюється зі знебарвленим мертвим коралом. Знебарвлення відбувається через людський вплив на морську флору та фауну. Ця екологічна проблема вже триває десятиліття, а зараз вона ввійшла в надактивну фазу. На думку експертів Інституту кольору, такий вибір обумовлено бажанням стати свідомими жителями Землі й позитивно впливати на майбутнє планети.

У 2020 році актуальними стануть кольору, пов'язані з "природою, спокоєм і комфортом". На думку фахівців інституту кольору трендовими стануть різні відтінки зеленого, океану, "гірський блакитний".

Колірна палітра весна/літо 2020 року має яскраві відтінки, які підтримують набір надійних класичних кольорів. Експерти інституту кольору визначили, що ці кольори творять моду цього сезону для чоловічої та жіночої колекції.

Цьогорічний звіт про модні кольори Pantone для Нью-Йорка містить 12 найкращих кольорів, що виділяються, а також має чотири класичні нейтральні.

Кожен сезон команда Інституту кольору Pantone створює звіт про тенденцію кольорів Pantone. Це дослідження про огляд, який підкреслюють найкращі кольори. Модні дизайнери демонструють це на NY Fashion Week й представляють у своїх колекціях до майбутнього сезону.

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