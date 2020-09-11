Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 11 вересня

Новини про коронавірус в Україні / pravda

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 11 вересня: в Україні виявлено 148 756 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 144 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 11 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 148 756 Одужали 67 005​ Померли 3 076​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (16 523) та у Львівській області (16 626). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 690 Волинська область 6 161 Дніпропетровська область 3 093 Донецька область 1 942 Житомирська область 4 055 Закарпатська область 8 453 Запорізька область 2 136 Івано-Франківська область 10 953 Кіровоградська область 885 Київ 16 523 Київська область 6 648 Львівська область 16 626 Луганська область 532 Миколаївська область 1 851 Одеська область 8 157 Полтавська область 1 130 Рівненська область 10 217 Сумська область 2 229 Тернопільська область 8 377 Харківська область 12 112 Херсонська область 576 Хмельницька область 3 695 Чернівецька область 11 847 Черкаська область 2 294 Чернігівська область 2 574

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-09-2020:

Захворіли 28 170 719 Одужали 18 992 953 Померли 909 610 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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