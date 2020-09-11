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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 11 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pravda

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 11 вересня: в Україні виявлено 148 756 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 144 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 11 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 148 756
Одужали 67 005​
Померли 3 076​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (16 523) та у Львівській області (16 626). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 690

Волинська область

 6 161

Дніпропетровська область

 3 093

Донецька область

 1 942

Житомирська область

 4 055

Закарпатська область

 8 453

Запорізька область

 2 136

Івано-Франківська область

 10 953

Кіровоградська область

 885

Київ

 16 523

Київська область

 6 648

Львівська область

 16 626

Луганська область

 532

Миколаївська область

 1 851

Одеська область

 8 157

Полтавська область

 1 130

Рівненська область

 10 217

Сумська область

 2 229

Тернопільська область

 8 377

Харківська область

 12 112

Херсонська область

 576

Хмельницька область

 3 695

Чернівецька область

 11 847

Черкаська область

 2 294

Чернігівська область

 2 574

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 11 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 11 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-09-2020:

Захворіли 28 170 719
Одужали 18 992 953
Померли 909 610

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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