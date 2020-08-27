На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
- 214
З понеділка, 31 серпня, набуде чинності нове епідемічне зонування, за яким в Україні зміниться поділ на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. Дізнайтесь, куди потрапив ваш регіон та які обмеження там діятимуть.
Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нововведення запрацюють 31 серпня 2020 року.
До теми: Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 27 серпня
Червона зона
- міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.
Помаранчева зона
- міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
- місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;
- міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;
- міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
- місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський
- та Тарутинський райони Одеської області;
- місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський
- райони Тернопільської області;
- місто Харків та Богодухівський район Харківської області;
- Волочівський район Хмельницької області;
- місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
- Бобровицький район Чернігівської області.
Жовта зона
- міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;
- місто Володимиро-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
- міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
- міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
- місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
- Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
- Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський райони Чернігівської області;
- місто Київ.
Зелена зона
Решта території України.
Рішення про послаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.
Які правила та заборони діють у кожній із зон карантину
Читайте також: В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям
-
18:52Бред Пітт вирушив на побачення з моделлю, схожою на Джолі
-
18:49Картинки з Днем ангела Марії 2020: листівки, відкритки і гіфки з іменинами
-
18:43Дизайнери перетворили розбитий кросовер Dacia Duster на стильний кабріолет
-
18:26Психологи розповіли, як правильно розслаблятися
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:14Блогер порівняв усі покоління Samsung Galaxy Note: як змінювався популярний фаблет
-
18:05Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Краще за McDonald's: рецепт хрустких домашніх наггетсів
-
17:42Сара Мішель Геллар би плакала: перезапуск Баффі шокує фанатів легендарного серіалу
-
17:23NASA знайшло галактику у формі винищувача із Зоряних війн
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
17:13Що відомо про наймолодшого володаря Букерівської премії 2020
-
16:57Названі нові цілющі властивості кунжуту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:42Яку мову програмування потрібно знати, щоб заробляти найбільше
-
16:30Успіння Пресвятої Богородиці 2020: що не можна робити 28 серпня
-
16:21Чому "правило трьох побачень" більше не працює
-
16:12Тенет: у мережі з'явився фільм про фільм Крістофера Нолана
-
15:56Американець 10 років писав для шотландської Вікіпедії, але при цьому не знав мови
-
15:45Яку з двох однакових страв можна їсти: круті порівняння від дієтолога
-
15:39Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020
-
15:26Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками: перше зворушливе фото
-
15:12Скільки людей готові повернутися до звичного життя після завершення пандемії COVID-19
-
14:53Майбутнє поруч: LG представила електронну маску з функцією очищення повітря
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
13:11Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
07:17Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 25 серпня
-
20:45ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020
-
19:23Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
- 24 серпня
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
15:13Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога
-
12:16Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка
-
10:30ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня
- 23 серпня
-
21:47У ВООЗ розповіли, чи потрібно носити маски дітям