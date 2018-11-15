У Mitsubishi розповіли про майбутнє моделей Mirage і Lancer

Операційний директор Тревор Манн і віце-президент з продуктової лінійки Mitsubishi Motors Corporation Вінсент Кобі пролили світло на майбутнє моделей Mirage і Lancer.

Як і передбачалося, машини переїдуть на платформи альянсу Renault-Nissan і будуть позиціюватися як легкові автомобілі. Всупереч очікуванням, перетворювати наступника Lancer на кросовер в компанії не планують.

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У розмові з журналістами під час презентації нового L200 Манн розповів, що компанія розробляє довгостроковий продуктовий план: вивчає ринок і вибирає найбільш прибуткові для себе сегменти. За словами Манна, зростання популярності кросоверів складно не помітити, але маленькі хетчбеки та середньорозмірні седани, як і раніше, популярні в країнах Асоціація держав Південно-Східної Азії, Китаї та Сполучених Штатах.

За прогнозами Mitsubishi, через п'ять років продаж таких автомобілів все ще будуть складати 40-50 мільйонів на рік. Тому компанія розглядає можливість випуску легкових моделей (седанів і хетчбеків), що виконують роль "точки входу" для нових клієнтів марки. Саме ця функція відведена наступникам Mirage і Lancer.

Замість Lancer може з'явитися компактний кросовер / Autoua

Поки відомо, що обидві машини хочуть побудувати на модульних платформах альянсу: CMF-B для Mirage і, ймовірно, CMF-С для Lancer. Подробиць поки немає, але над молодшим Mirage робота вже ведеться, правда, рішення щодо "візка" ще не прийнято.

Що стосується Lancer, то у квітні поточного року Манн підтвердив, що наступником моделі стане компактний хетчбек з дизайном кросовера: якась універсальна машина, яка зможе конкурувати і з Ford Focus, і з Toyota CH-R. "Новий тип" хетчбека виконають в стилі концепт-кара e-Evolution 2017 року.

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