Lamborghini Espada перетворили у божевільний хот-род: відео

Французький кастомайзер Олександр Дантон представив новий проект – за допомогою свого ательє Danton Arts Kustoms він перетворив рідкісний Lamborghini Espada у божевільного монстра.

Оригінальне червоне купе куплено у березні і відразу було відправлене під ніж. В результаті від машини залишилися деякі частини кузова і двигун V12, який тепер нічим не прикритий. Дах сильно занизили, а величезні колеса з 19-дюймовими дисками спереду і 20-дюймовими ззаду винесені назовні автомобіля.

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Інтер'єр став дуже мінімалістичним – майже все, навіть сидіння, зроблені з заліза, а з приладів залишилися тільки спідометр в центрі передньої панелі і тахометр, який винесено на дах.

Чотиримісне купе Lamborghini Espada випускалося з 1968 по 1978 рік. Воно оснащувалося бензиновим двигуном 3.9 V12 потужністю 350 кінських сил. Всього було випущено 1217 екземплярів.

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