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MARUV 8 березня

Майже без пробігу: родстер Honda S2000 виставили на продаж

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За Honda S2000 з малим пробігом просять 50 тисяч доларів - фото 1
За Honda S2000 з малим пробігом просять 50 тисяч доларів

На сайті Bring a Trailer виставили на продаж родстер Honda S2000 зразка 2009 року, пробіг якого складає всього 146 кілометрів. До закінчення торгів залишився тиждень, і наразі автомобіль оцінюється у 50 тисяч доларів.

Для порівняння за 48,5 тисячі у США можна взяти новий кабріолет Chevrolet Camaro з мотором 6.2 V8 або відкритий Ford Mustang з п'ятилітровою "вісімкою" за 46 тисяч доларів. При цьому десять років тому цей же родстер Honda S2000 продавався за 34,8 тисячі доларів.

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У 2009-му, коли завершилося виробництво Honda S2000, всього було зібрано 84 екземпляри моделі в чорному кольорі, і цей автомобіль став одним з них. Родстер ніколи не реєструвався на приватну особу, весь цей час перебуваючи у власності дилерських центрів у штаті Нью-Йорк. Наразі машина перебуває у Сан-Дієго, Каліфорнія.

Майже без пробігу: родстер Honda S2000 виставили на продаж - фото 309608
Майже без пробігу: родстер Honda S2000 виставили на продаж - фото 309607

Родстер оснащений 2,2-літровим двигуном потужністю 240 кінських сил, шестиступеневою механічною коробкою передач і диференціалом підвищеного тертя на задній осі.

Майже без пробігу: родстер Honda S2000 виставили на продаж - фото 309609
Майже без пробігу: родстер Honda S2000 виставили на продаж - фото 309606
Майже без пробігу: родстер Honda S2000 виставили на продаж - фото 309605

Автомобіль оснащений ксеноновими фарами, датчиком тиску в шинах, аудіосистемою, круїз-контролем, шкіряним салоном і 17-дюймовими дисками.

Майже без пробігу: родстер Honda S2000 виставили на продаж - фото 309604

Раніше за 48 тисяч доларів на цьому ж сайті продали 18-річну Honda S2000 з пробігом 1610 кілометрів.

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Джерело: Motor
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