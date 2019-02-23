На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Німці показали новий Volkswagen Multivan, і він тепер на електриці
-
- 85
Компанія Volkswagen представила оновлений Multivan. Первісток сімейства T6.1 отримав електромеханічний підсилювач керма замість гідравлічного, новий набір систем асистування, і вперше – повністю електричну версію, побудовану у співпраці з тюнінг-ательє ABT Sportsline.
Дизайнери VW переглянули зовнішність однооб'ємника: він отримав вужчі фари й верхню частину решітки радіатора. Нові, більш продуктивні двигуни потребували й збільшення площі повітрозабірників. Передня і задня оптика поміняла малюнок, і в залежності від комплектації, вона може бути повністю світлодіодною.
І ще: 400 тисяч деталей Lego: на виставці показали повнорозмірну копію фургона Volkswagen
Перехід від гідравлічного до електричного підсилювача керма дозволив оснастити Multivan новими системами асистування. До стандартного оснащення моделі увійшла функція Cross Wind Assist, яка компенсує вплив бокового вітру, а список помічників розширився завдяки появі системи утримання в смузі, автопаркувальника та функції Trailer Assist, яка спрощує рух заднім ходом з причепом.
Серед опцій з'явилася 10,25-дюймова цифрова приладова панель Digital Cockpit з кількома варіантами графіки та мультимедійний комплекс MIB3 з дисплеєм діагоналлю до 9,2 дюйма, вбудованою eSIM для доступу до онлайн-сервісів, голосовим управлінням, підтримкою бездротового Apple CarPlay. Також вен можна обладнати 230-вольтовою розеткою.
Volkswagen Multivan 6.1 відразу ж буде доступний з дволітровими дизелями, які відповідають екологічному стандарту Euro-6d. Базова версія двигуна видає 90 кінських сил, а більш потужна – 110 кінських сил. Замикають лінійку агрегатів 150-сильний 2.0 TDI і 199-сильний 2.0 TDI Biturbo. Вони можуть поєднуватися з "роботом" DSG і повним приводом 4Motion.
Крім цього, вперше Multivan отримає електричну версію. Розроблений разом з ABT Sportsline фургон оснащений електромотором потужністю 112 кінських сил. Місткість батареї – 38,8 або 77,6 кіловат-години. Пробіг на одній зарядці – до 400 кілометрів на циклі NEDC.
Європейські продажі оновленого вена почнуться восени.
Читайте також: Kia привезе до Женеви стильний електричний шоу-кар
-
10:52Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото
-
10:21Хто така MARUV: біографія представниці України на Євробаченні 2019
-
09:53У мережу злили характеристики нового OnePlus 7
-
09:25Яку погоду очікувати в Україні 24 лютого
-
08:58Коли твій день вдався: камера зафіксувала, як сміттяр веселився з батутом
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
08:33Науковці розповіли, чому тости – не найкращий сніданок
-
08:15Викиньте це негайно: 5 речей, які не можна тримати вдома
- 23 лютого
-
23:51MARUV – Siren Song: текст і переклад пісні України на Євробачення 2019
-
22:37MARUV виграла Нацвідбір і поїде на Євробачення 2019 від України
-
22:12Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування у фіналі
-
21:53Науковці вразили несподіваною заявою про бісексуальних жінок
-
21:35KAZKA у фіналу відбору на Євробачення 2019 нарешті не провалила вокал
-
21:22Німці показали новий Volkswagen Multivan, і він тепер на електриці
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:555 міфів про справжнього чоловіка, які вже давно неактуальні
-
20:41Спекотна MARUV показала новий номер у фіналі Нацвідбору-2019
-
20:24Дізнайтеся, чи є у вас зайва вага
-
20:03Стоматологи назвали найпоширеніші помилки при чищенні зубів
-
19:53Freedom Jazz побили рекорд Нацвідбору на Євробачення
-
19:28Експерти DxOMark оцінили камеру Samsung Galaxy S10 Plus
-
19:00Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн фінал
-
18:51Науковці назвали спілкування справжніми ліками для жінок, і ось чому
-
18:22Пародія на рекламу Calvin Klein підірвала мережу: відео, яке варто глянути
-
17:57На Ryanair і Wizzair чекає шалений штраф через правила перевезення багажу
-
10:21Хто така MARUV: біографія представниці України на Євробаченні 2019
-
08:15Викиньте це негайно: 5 речей, які не можна тримати вдома
- 23 лютого
-
22:37MARUV виграла Нацвідбір і поїде на Євробачення 2019 від України
-
22:12Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування у фіналі
-
20:555 міфів про справжнього чоловіка, які вже давно неактуальні
-
19:00Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн фінал
-
17:23Сп'яніла Настя Каменських і відверта Оля Цибульська: зірковий огляд тижня
-
15:15Не їжте це: 8 продуктів, які заборонені при застуді
-
13:25Аналітики назвали автомобілі, які найменше втрачають у ціні
-
10:55Голосування: хто має представляти Україну на Євробаченні 2019?
-
08:50Не 23 лютого! Ось коли треба вітати українських чоловіків
- 22 лютого
-
20:20Черговий ляп: Кличко осоромився в ефірі українського телеканалу
-
18:45Круті відеомагнітофони, які рятували твоє дозвілля у 90-х
-
16:50Як правильно збирати рюкзак в похід: лайфхаки
-
14:15Ліга Європи: Челсі – суперник Динамо в 1/8 за підсумками жеребкування
-
12:50Анекдоти про жінок і дівчат: найкращі жарти про прекрасну стать
-
10:53Стан проїзду на дорогах 22 лютого: інформація Укравтодору
-
08:31Яку погоду очікувати в Україні 22 лютого
- 21 лютого
-
21:555 корисних функцій MacOS, яких ви могли не знати
-
20:22Лікарі розповіли, як не застудитися під час потепління
-
18:00Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
-
16:005 мотивуючих книг, які допоможуть досягти успіху в роботі
-
14:00Наскільки ти грамотний? Тест до Міжнародного дня рідної мови
-
11:55Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
-
09:15ТЕСТ: Як добре ти розумієш іноземні мови?