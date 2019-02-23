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Німці показали новий Volkswagen Multivan, і він тепер на електриці

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Volkswagen Multivan вперше оснастили електродвигуном - фото 1
Volkswagen Multivan вперше оснастили електродвигуном / Motor

Компанія Volkswagen представила оновлений Multivan. Первісток сімейства T6.1 отримав електромеханічний підсилювач керма замість гідравлічного, новий набір систем асистування, і вперше – повністю електричну версію, побудовану у співпраці з тюнінг-ательє ABT Sportsline.

Дизайнери VW переглянули зовнішність однооб'ємника: він отримав вужчі фари й верхню частину решітки радіатора. Нові, більш продуктивні двигуни потребували й збільшення площі повітрозабірників. Передня і задня оптика поміняла малюнок, і в залежності від комплектації, вона може бути повністю світлодіодною.

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Німці показали новий Volkswagen Multivan, і він тепер на електриці - фото 309403

Перехід від гідравлічного до електричного підсилювача керма дозволив оснастити Multivan новими системами асистування. До стандартного оснащення моделі увійшла функція Cross Wind Assist, яка компенсує вплив бокового вітру, а список помічників розширився завдяки появі системи утримання в смузі, автопаркувальника та функції Trailer Assist, яка спрощує рух заднім ходом з причепом.

Німці показали новий Volkswagen Multivan, і він тепер на електриці - фото 309402

Серед опцій з'явилася 10,25-дюймова цифрова приладова панель Digital Cockpit з кількома варіантами графіки та мультимедійний комплекс MIB3 з дисплеєм діагоналлю до 9,2 дюйма, вбудованою eSIM для доступу до онлайн-сервісів, голосовим управлінням, підтримкою бездротового Apple CarPlay. Також вен можна обладнати 230-вольтовою розеткою.

Німці показали новий Volkswagen Multivan, і він тепер на електриці - фото 309401

Volkswagen Multivan 6.1 відразу ж буде доступний з дволітровими дизелями, які відповідають екологічному стандарту Euro-6d. Базова версія двигуна видає 90 кінських сил, а більш потужна – 110 кінських сил. Замикають лінійку агрегатів 150-сильний 2.0 TDI і 199-сильний 2.0 TDI Biturbo. Вони можуть поєднуватися з "роботом" DSG і повним приводом 4Motion.

Німці показали новий Volkswagen Multivan, і він тепер на електриці - фото 309400

Крім цього, вперше Multivan отримає електричну версію. Розроблений разом з ABT Sportsline фургон оснащений електромотором потужністю 112 кінських сил. Місткість батареї – 38,8 або 77,6 кіловат-години. Пробіг на одній зарядці – до 400 кілометрів на циклі NEDC.

Німці показали новий Volkswagen Multivan, і він тепер на електриці - фото 309399

Європейські продажі оновленого вена почнуться восени.

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Джерело: Motor
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