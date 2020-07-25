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Новий Mercedes-Benz S-Class стане значно безпечнішим для пасажирів

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Поки про новий Mercedes-Benz S-Class відомо дуже мало - фото 1
Поки про новий Mercedes-Benz S-Class відомо дуже мало

Компанія Mercedes-Benz продовжує розкривати подробиці про S-Class нового покоління. Цього разу показана технологія захисту задніх пасажирів від лобового зіткнення.

Mercedes-Benz не розкриває, як буде влаштована нова технологія. Судячи з показаного зображення, подушки безпеки вмонтують у спинки передніх сидінь. При лобовому зіткненні фронтальні подушки спрацьовуватимуть разом бічними, забезпечуючи максимальний захист задніх пасажирів.

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Представники німецької компанії заявляють, що новий S-Class стане першим автомобілем, обладнаним подушками безпеки для задніх пасажирів, які здатні захистити від лобового зіткнення. Однак поки невідомо, як нова система захисту буде адаптована для дитячих крісел.

Передбачається, що подушки безпеки будуть вмонтовані в передні сидіння - фото 417429
Передбачається, що подушки безпеки будуть вмонтовані в передні сидіння

Крім цього, нові S-Class будуть оснащені системою захисту, яка в разі небезпеки наїзду ззаду на нерухомий автомобіль зможе самостійно прийняти запобігальні заходи для захисту водія і пасажирів. Працювати нова технологія буде в парі з активною системою контролю положення автомобіля, яка може індивідуально контролювати жорсткість і положення кожного колеса.

На початку липня компанія Mercedes-Benz представила мультимедійний комплекс MBUX другого покоління, який використовує технології машинного навчання, яким обладнають нові S-Class. Нова система зможе ідентифікувати водія по голосу, відбитками пальців або обличчю.

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Джерело: Daimler
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