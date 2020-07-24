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Німецька компанія Concode представила будинок на колесах з гаражем всередині: ефектні фото

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Будинок на колесах з вбудованим гаражем - фото 1
Будинок на колесах з вбудованим гаражем / concorde

Компанія Concorde з Німеччини показала нові люксові моделі сімейства Liner – 990 GI і 1090 GI. Розкішні будинки на колесах підвищують мобільність у далеких подорожах завдяки вбудованому гаражу на одну малолітражку.

Пандемія коронавірусу не привід відмовляти собі в подорожах, справедливо вважають в німецькій компанії Concorde, яка спеціалізується на виробництві будинків на колесах. А підвищити мобільність подорожі дозволить вбудований гараж, здатний вмістити Smart ForTwo (в Liner 990 GI) або більші Mini Cooper, FIAT 500 (в Liner 1090 GI).

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Німецька компанія Concode представила будинок на колесах з гаражем всередині: ефектні фото - фото 417243
Німецька компанія Concode представила будинок на колесах з гаражем всередині: ефектні фото - фото 417244

Обидві моделі сімейства Liner побудовані на шасі вантажівки Mercedes-Benz Atego. Задньопривідний автомобіль оснащений 6-циліндровим 7,7-літровим мотором потужністю 220 кВт (299 к.с.). Задня підвіска – пневматична. Це не тільки підвищує комфорт пересування, але і дозволяє опускати задню частину RV для навантаження/розвантаження автомобіля у вбудований гараж.

Завдяки великим розмірам, ці будинки на колесах забезпечені всім необхідним для приємного відпочинку. У просторому салоні є два великих дивани і обідній стіл, а водійське та переднє пасажирське крісла можуть розвертатися на парковці на 180 градусів.

Німецька компанія Concode представила будинок на колесах з гаражем всередині: ефектні фото - фото 417245
Німецька компанія Concode представила будинок на колесах з гаражем всередині: ефектні фото - фото 417247

Крім того, у RV повністю обладнана кухня з 177-літровим холодильником, зона відпочинку з великим двоспальним ліжком, а також ванна кімната з душовою кабінкою. З урахуванням переваг клієнтів, компанія готова запропонувати найрізноманітніші опції, включаючи побутове обладнання для кухні або інших приміщень. Для внутрішнього оздоблення використовується шкіра і дерево.

З урахуванням того, що повна маса автобудинку становить в залежності від моделі від 12 до 15 тонн, то для керування машиною потрібно наявність водійського посвідчення категорії "С". Вартість такого будинку на колесах стартує з позначки 350 тисяч євро.

Німецька компанія Concode представила будинок на колесах з гаражем всередині: ефектні фото - фото 417246
Німецька компанія Concode представила будинок на колесах з гаражем всередині: ефектні фото - фото 417242

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Джерело: concorde
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