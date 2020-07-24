Хто з українських політиків найчастіше перевищує швидкість

Камери автофіксації в Україні допомогли відшукати порушників ПДР серед політиків. Журналісти Bihus.info проаналізували базу даних штрафів та знайшли там прізвища відомих депутатів і чиновників.

Найбільше перевищував швидкість депутат від групи Партія За майбутнє Антон Яценко. За 50 днів роботи фотофіксації його автомобіль 60 разів порушував, причому нерідко їхав 148-165 км/год в місцях з обмеженням 50 км/год.

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Олександр Дубінський, мабуть, теж любить швидкість, як і його мама. Камери зафіксували 11 порушень з його боку – на Toyota Land Cruiser і зеленому Mercedes G-Class. Так, на Чоколівському бульварі позашляховик розвинув 114 км/год. Поки депутат Слуги народу оплатив тільки один штраф.

П'ять разів перевищив швидкість перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов. Примітно, що всі свої штрафи чиновник чесно сплатив.

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