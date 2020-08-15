Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Новий колір волосся і відсутність макіяжу: Lady Gaga показала ранкове фото у ліжку

  • 13
Новий стиль Lady Gaga - фото 1
Новий стиль Lady Gaga / instagram.com/ladygaga

Поп-зірка Lady Gaga здивувала фанатів новим іміджем та показала, як виглядає її ранок. Без вигадливих костюмів та макіяжу – такою співачку бачать рідко.

34-річна італоамериканська співачка Lady Gaga завжди полюбляє збивати людей з пантелику своїми образами на сцені і в житті. Але на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де у неї понад 43 мільйони підписників, зірка частіше публікує свої буденні знімки.

І ще: Зваблива Ельза Хоск розбурхала голим фото на пляжі (18+)

Нещодавній допис не став винятком, адже на ньому виконавиця позує у спідньому на ліжку. Так співачка похизувалась новим кольором волосся з переливами блонду та бірюзи. Фанатам таке перевтілення припало до душі, а чимало хто відзначив, що Lady Gaga чудово виглядає і без тонни косметики та в домашньому вбранні.

instagram.com/ladygaga - фото 420433
instagram.com/ladygaga

Читайте також: Сексуальна Демі Роуз показала фанатам свої неймовірні форми (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
  • 11 серпня, 15:47
  • 979
Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)
  • 09 серпня, 17:25
  • 1405
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2474056
Загрузка...
Новини