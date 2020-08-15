Новий колір волосся і відсутність макіяжу: Lady Gaga показала ранкове фото у ліжку

Поп-зірка Lady Gaga здивувала фанатів новим іміджем та показала, як виглядає її ранок. Без вигадливих костюмів та макіяжу – такою співачку бачать рідко.

34-річна італоамериканська співачка Lady Gaga завжди полюбляє збивати людей з пантелику своїми образами на сцені і в житті. Але на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де у неї понад 43 мільйони підписників, зірка частіше публікує свої буденні знімки.

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Нещодавній допис не став винятком, адже на ньому виконавиця позує у спідньому на ліжку. Так співачка похизувалась новим кольором волосся з переливами блонду та бірюзи. Фанатам таке перевтілення припало до душі, а чимало хто відзначив, що Lady Gaga чудово виглядає і без тонни косметики та в домашньому вбранні.

instagram.com/ladygaga

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