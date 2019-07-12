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Новий хедлайнер: ось хто замінить арештованого A$AP ROCKY на Atlas Weekend 2019

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A$AP Ferg - фото 1
A$AP Ferg

Організатори Атлас Вікенд 2019 оголосили ім'я нового хедлайнера, який замінить репера A$AP Rocky. Виконавець, нагадаємо, мав виступити на фестивалі 13 липня, але через арешт був змушений скасувати всі концерти. Стала відома його заміна!

За офіційною інформацією, A$AP Rocky замінить репер зі схожим псевдонімом – A$AP Ferg. Він є американським репером з Гарлема, Нью-Йорк. Сольну кар'єру виконавець поєднує з участю в хіп-хоп колективі A$AP Mob, звідки й походить його прізвисько. У цей гурт також входять A$AP Rocky, A$AP Twelvyy, A$AP Nast та Playboi Carti.

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Дебютний альбом нового хедлайнера Atlas Weekend 2019 під назвою "Trap Lord" вийшов в 2013 році та отримав позитивну оцінку слухачів та критиків. "Хедлайнер змінився, але настрій вечора залишається настільки ж яскравим. Брат за брата: потужний A$AP Ferg на Main Stage 13 липня", – наголосили організатори Atlas Weekend.

A$AP Ferg - фото 340312
A$AP Ferg

Нагадаємо, що на початку липня репера A$AP Rocky та трьох членів його команди затримали за підозрою на напад на двох осіб у Стокгольмі. У зв'язку з арештом співак скасував усі концерти, заплановані на липень.

12 липня 2019 вийшла нова пісня A$AP Ferg:

Тут більше: Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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