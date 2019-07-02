Голе тіло: жінка неправильно одягла купальник і розкритикувала бренд

Жінка помилково одягла купальник догори дриґом і поскаржилася виробнику на недопрацьований дизайн.

Покупець на ім'я Ліндсі замовила купальник в магазині онлайн-ритейлера Pear Swimwear. Однак під час носіння купальник постійно доставляв їй дискомфорт: він недостатньо прилягав до тіла і оголював зону бікіні.

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Тоді Ліндсі вирішила написати скаргу бренду. У повідомленні вона розповіла про неприємні відчуття і доклала фотографію, на якій позує в обновці. З відповіді співробітників Pear Swimwear жінка дізналася, що одягла купальник перевернувши його: бретельку, яка має фіксувати купальник на плечі, вона використовувала як білизну...

Подруга Ліндсі Емма розповіла про те, що трапилося в Twitter, і її пост зібрав 135 тисяч лайків. У коментарях сама Ліндсі пояснила, що в той день переборщила з алкоголем і тому неправильно одягла купальник, а потім зізналася, що була готова зажадати повернути кошти.

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