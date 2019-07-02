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Невідоме фото львівської школярки, яка стала мемом

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Зараз героїня мему живе у Канаді - фото 1
Зараз героїня мему живе у Канаді / zabavnik

Ця фотографія напевно вам знайома. Вона зроблена у Львові в 1968 році. І зображена на ній львівська школярка, яку батьки привели на першотравневу демонстрацію.

Багато років по тому фотографія облетіла весь інтернет. А дівчинка − за свій суворий вигляд − стала героїнею численних жартів і мемів.

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Коментатори в обговореннях не скупилися на гостроти: "Радянська дівчинка радіє дню солідарності трудящих. Дуже радіє", "Дуже добре читається в погляді дівчинки її несхвалення практики масових комуністичних заходів і політики ЦК КПУ", "Така маленька, а вже дисидент!", "Так це ж Сеня Яценюк! Він вже тоді ненавидів москалів."

Невідоме фото львівської школярки, яка стала мемом - фото 337755

1 травня 1968, м. Львів, автор фотографії: Ілля Павлюк

Нещодавно у мережі з'явилася ще одна фотографія цієї дівчинки. Вона була опублікована на сайті Львівського Музею історії фотографії. І на ній дівчинка постає перед нами без окулярів. Львівська школярка виявилася милою дитиною, з правильними рисами обличчя.

Невідоме фото львівської школярки, яка стала мемом - фото 337756

1 травня 1968, м. Львів, автор фотографії: Ілля Павлюк

До речі, цікаво, що цій дівчинці все-таки вдалося уникнути соціалістичних свят. У зрілому віці вона покинула Україну і іммігрувала до Канади. Де і живе зараз.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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