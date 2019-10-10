Новий фільм Джокер вплинув на статистику Pornhub

Фільм Джокер вже за перший тиждень показу встиг побити чимало рекордів і навіть змінив статистику на Pornhub. Детальніше читайте далі.

Новий фільм "Джокер" з Хоакіном Феніксом не дарма отримав головний приз Венеціанського фестивалю, адже всього за тиждень він отримав стільки захоплених коментарів та рекордів, що важко повірити. Тому не дивно, що в мережі загострився інтерес до головного героя, і порносайти – не виняток.

І ще: Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера

В аналітичному підрозділі Pornhub виявили, що від прем'єри фільми кількість запитів зі словом "джокер" піднялось від нуля аж до сотень тисяч. Через добу після виходу стрічки порнографію з Джокером шукали 184 тисячі разів, ще через день – 291 тисячу, а за наступні дні кількість запитів знизилась до 74 тисяч, однак це значний прорив.

Pornhub

Звісно ж, Джокеру не вдалось переплюнути свою "колегу" Харлі Квін, яка вже 3 роки вважається найпопулярнішою героїнею фільмів та ігор серед користувачів порносайтів. І за це також варто подякувати кінематографу, адже у 2016 році у світ вийшов "Загін самогубців" з чарівною Марго Роббі.

Читайте також: Хижі Пташки (та фантастична Харлі Квін): дивіться перший трейлер українською