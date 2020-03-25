Volkswagen перетворила культовий мікроавтобус 60-х на електрокар

Слідом за торішнім апгрейдом ретро-моделі Type 20 німецька компанія Volkswagen представила оновлену версію мікроавтобуса e-BULLI T1 Samba зразка 1966 року. Змінилась не тільки силова установка автомобіля, але й інші звичні для водія елементи.

При створенні концептуального транспорту виробник постарався зберегти вигляд електрокара у дусі атмосфери 60-х.

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Ключові зміни припали на функціональність моделі: наприклад, класичні круглі фари отримали світлодіодні елементи замість ламп, а радіоприймач отримав модуль Bluetooth, USB-порт і навіть підтримку технології We Connect, за допомогою якої інформація про стан автомобіля передається на смартфон.

На приладовій панелі восьмимісцевого мікроавтобуса розмістився цифровий дисплей, який інформує водія про швидкість руху, стан акумулятора й інші важливі показники. Серед інших особливостей ретромобіля – панорамний дах, шкіряні сидіння й обробка салону з застосуванням дерева.

На одному заряді акумулятора місткістю 45 кВтг оновлений e-BULLI T1 Samba може проїхати до 199 кілометрів. При цьому версія з електродвигуном має велику максимальну швидкість у порівнянні з оригіналом – 130 проти 105 км/год.

Новинка була представлена ​​в єдиному екземплярі, але як запевняє виробник, "прокачати" свій бензиновий автомобіль можуть і інші власники моделі – обійдеться така процедура у $ 69 500.

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