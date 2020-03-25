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Volkswagen перетворила культовий мікроавтобус 60-х на електрокар

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Мікрофургон Volkswagen отримав електричну силову установку - фото 1
Мікрофургон Volkswagen отримав електричну силову установку

Слідом за торішнім апгрейдом ретро-моделі Type 20 німецька компанія Volkswagen представила оновлену версію мікроавтобуса e-BULLI T1 Samba зразка 1966 року. Змінилась не тільки силова установка автомобіля, але й інші звичні для водія елементи.

При створенні концептуального транспорту виробник постарався зберегти вигляд електрокара у дусі атмосфери 60-х.

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Ключові зміни припали на функціональність моделі: наприклад, класичні круглі фари отримали світлодіодні елементи замість ламп, а радіоприймач отримав модуль Bluetooth, USB-порт і навіть підтримку технології We Connect, за допомогою якої інформація про стан автомобіля передається на смартфон.

Volkswagen перетворила культовий мікроавтобус 60-х на електрокар - фото 394148
Volkswagen перетворила культовий мікроавтобус 60-х на електрокар - фото 394149

На приладовій панелі восьмимісцевого мікроавтобуса розмістився цифровий дисплей, який інформує водія про швидкість руху, стан акумулятора й інші важливі показники. Серед інших особливостей ретромобіля – панорамний дах, шкіряні сидіння й обробка салону з застосуванням дерева.

Volkswagen перетворила культовий мікроавтобус 60-х на електрокар - фото 394150
Volkswagen перетворила культовий мікроавтобус 60-х на електрокар - фото 394151

На одному заряді акумулятора місткістю 45 кВтг оновлений e-BULLI T1 Samba може проїхати до 199 кілометрів. При цьому версія з електродвигуном має велику максимальну швидкість у порівнянні з оригіналом – 130 проти 105 км/год.

Volkswagen перетворила культовий мікроавтобус 60-х на електрокар - фото 394153
Volkswagen перетворила культовий мікроавтобус 60-х на електрокар - фото 394154

Новинка була представлена ​​в єдиному екземплярі, але як запевняє виробник, "прокачати" свій бензиновий автомобіль можуть і інші власники моделі – обійдеться така процедура у $ 69 500.

Volkswagen перетворила культовий мікроавтобус 60-х на електрокар - фото 394152

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Джерело: Electrek
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