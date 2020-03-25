На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Україні для медиків створили унікальний позашляховик
-
- 20
Дивіться, як виглядає повнопривідна машина для екстреної медичної швидкої допомоги.
Тепер у бригад, які працюють на машинах швидкої допомоги, з'явився шанс бути в потрібному місці і в потрібний час, попри погодні та дорожні умови.
І ще: Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради
Українська компанія "Реформ" розробила і представила повнопривідну машину для екстреної медичної швидкої допомоги, яка сьогодні не має аналогів в нашій країні. Це перша така розробка компанії "Реформ", яка багато років є одним з провідних українських виробників спеціальних автомобілів. Унікальний повнопривідний всюдихід Reform Infina дозволить надати екстрену медичну допомогу в найбільш важкодоступних місцях.
Infina – концептуально новий автомобіль швидкої допомоги, створений на базі надійного і невибагливого в експлуатації пікапа Mitsubishi L200. Автомобіль має відповідну стандартам кольорографічну люмінесцентну схему, написи і обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигналами.
Читайте також: Українське тюнінг-ательє стало сенсацією для іноземних ЗМІ
-
08:25Якою є безпечна дистанція між людьми в громадських місцях: відповідь МОЗ
-
07:47Американський журнал Dezeen розповів про оригінальний дизайн київської квартири
-
07:13В Україні для медиків створили унікальний позашляховик
- 24 березня
-
21:51Кияни на самоізоляції заспівали гімн України зі своїх вікон
-
21:2125 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
21:05Як стадія стосунків з чоловіком впливає на вагу жінки
-
20:55MARUV показала, якою була до скандалу на Євробаченні 2019
-
20:40Доктор Віра 11, 12 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
20:11Коноплянка показав, чим займається на карантині: ви здивуєтеся
-
19:46В Італії виписали з лікарні "пацієнта №1": як він себе почуває
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
19:17Банановий чай: рецепт незвичного напою
-
18:44Як виглядає переповнене метро у Лондоні: фоторепортаж
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:30Як самоізоляція запобігає поширенню коронавірусу: наочний приклад у гіфці
-
18:19Гороскоп на 25 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Microsoft показала повністю оновлену Windows 10
-
17:19Оля Полякова з доньками показала найкраще заняття для карантину
-
16:45Ці знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками квітня
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:27УЄФА офіційно відклав фінали Ліги Європи та Ліги націй
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
15:50Пухнастий павербенк: спортивний хом'як зарядив смартфон
-
15:37Як юний воротар тренується в умовах карантину: зірки футболу оцінили
-
07:47Американський журнал Dezeen розповів про оригінальний дизайн київської квартири
- 24 березня
-
21:51Кияни на самоізоляції заспівали гімн України зі своїх вікон
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
14:10Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
12:14Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
-
10:30Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
09:47Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
07:14Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
- 23 березня
-
22:07У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить
-
18:22Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг
-
15:05Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 23 березня
-
12:41Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського
-
09:25Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:13Три причини почати ранок з йогурту
- 22 березня
-
21:21Не краща за інших: Надю Дорофєєву розкритикували за порушення карантину
-
18:30Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)
-
16:50ТОП-5 ідей домашніх образів: що одягати під час карантину чоловікам
-
14:14Україну засипало снігом: фото і відео аномалії
-
11:44Експерти дали прогноз щодо курсу долара в Україні
-
09:58Київ вводить обмеження щодо відвідування магазинів
- 21 березня
-
18:50Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради
-
17:30Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин
-
15:5110 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус