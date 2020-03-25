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В Україні для медиків створили унікальний позашляховик

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Infina - фото 1
Infina / obozrevatel

Дивіться, як виглядає повнопривідна машина для екстреної медичної швидкої допомоги.

Тепер у бригад, які працюють на машинах швидкої допомоги, з'явився шанс бути в потрібному місці і в потрібний час, попри погодні та дорожні умови.

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Українська компанія "Реформ" розробила і представила повнопривідну машину для екстреної медичної швидкої допомоги, яка сьогодні не має аналогів в нашій країні. Це перша така розробка компанії "Реформ", яка багато років є одним з провідних українських виробників спеціальних автомобілів. Унікальний повнопривідний всюдихід Reform Infina дозволить надати екстрену медичну допомогу в найбільш важкодоступних місцях.

Infina – концептуально новий автомобіль швидкої допомоги, створений на базі надійного і невибагливого в експлуатації пікапа Mitsubishi L200. Автомобіль має відповідну стандартам кольорографічну люмінесцентну схему, написи і обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигналами.

В Україні для медиків створили унікальний позашляховик - фото 393908

В Україні для медиків створили унікальний позашляховик - фото 393909

В Україні для медиків створили унікальний позашляховик - фото 393910

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Джерело: obozrevatel
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