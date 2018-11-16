Головні правила підготовки машини до зими

Підготовка автомобіля до зими – комплекс заходів, без проведення якого зростає ризик ДТП, несправностей, масштабного ремонту.

Перевірка днища і кузова

Базова підготовка автомобіля до зими починається з загальної перевірки на цілісність кузова і днища. Треба розуміти, що всі подряпини й вм'ятини взимку піддаються посиленому впливу вологи, хімічних реагентів. До весни з'являться перші ознаки корозії.

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Налаштування ходової

Експрес-діагностика ходової частини допоможе виявити несправності в стійках шасі, без неї не обійдеться повноцінна підготовка автомобіля до зими. Оперативно замініть потрібні деталі. Сплатіть налаштування ходової, за необхідності перевірте розвал-сходження: в умовах слизької дороги будь-які відхилення призводять до катастрофічних результатів.

Головні правила підготовки машини до зими

Заміна гуми

Обов'язково змініть літню гуму на зимову, більш м'яку і з дрібним рельєфом покришки. Особливо обережні водії обирають шиповану гуму, розраховуючи на сніжну зиму.

Перевірка технічних рідин

Підготовка автомобіля до зими не обійдеться без контролю рівня масла в двигуні, антифризу та інших технічних рідин. За необхідності долийте самостійно, якщо необхідно купіть нові і зробіть повний цикл заміни.

Головні правила підготовки машини до зими

Заміна омивача

Омивач лобового скла і фар необхідно замінити на незамерзаючий. Щоб убезпечити себе і машину від промерзання форсунок беріть омивач, розрахований на наднизькі температури. Купуйте якісний продукт, в якому не буде технічних спиртів, шкідливих для дихання і зору водія.

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