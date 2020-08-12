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Ford Mustang перетворили на 840-сильний електрокар

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Ford Mustang - фото 1
Ford Mustang / aviarmotors

Торік Ford анонсував випуск електропікапа F-150 і навіть представив гоночний Mustang Mach-E 1400. Але це все новинки, а як бути з класикою?

Засновник компанії Aviar Motors Олексій Рачев працює над створенням сучасного маслкара, що відображає дух епохи шістдесятих. Судячи з деяких ранніх рендерів, у них чудовий старт.

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Aviar R67 – це повністю електричний автомобіль, заснований на базі Tesla Model S, але в кузові класичного Mustang. Він буде укомплектований двома електродвигунами, здатними видавати дуже пристойні 840 кінських сил. Aviar стверджує, що з батареєю на 100 кВт*год він зможе розігнатися від 0 до 100 км на годину приблизно за 2,2 секунди і досягти максимальної швидкості 255 км / год. За повідомленням компанії, повного заряду акумулятора вистачить на подолання 500 кілометрів.

На цей момент R67 є не більше ніж концептом. Компанія Aviar поки не оголосила про потенційну дату випуску і не оголошувала ціну.

Ford Mustang перетворили на 840-сильний електрокар - фото 420119

Ford Mustang перетворили на 840-сильний електрокар - фото 420120

Ford Mustang перетворили на 840-сильний електрокар - фото 420121

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Джерело: aviarmotors
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