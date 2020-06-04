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Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця

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Серіали, які вийдуть у червні - фото 1
Серіали, які вийдуть у червні

Найкрутіші прем'єри серіалів червня 2020 сподобаються фанатам фантастики, драми та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у червні.

Алекс Райдер (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Alex Rider
Жанр: бойовик, пригоди, трилер
Країна: США, Великобританія
Режисер: Андреас Прохаска
У головних ролях: Отто Фаррант, Ронкі Адеколуехо, Халук Більгінер, Няша Хатенді, Вікі МакКлюр
Тривалість: - хв.
Коли: з 5 червня 2020

Звичайний підліток Алекс навряд чи відрізняється від однолітків, аж поки не дізнається несподівану правду про свого опікуна і дядька Йена. Виявилось, що чоловік, який займався вихованням сироти, насправді британський шпигун, який таємно готував собі заміну. Хлопець навіть не підозрював, що має уміння не для підліткового життя, а серйозних завдань.

Алекс Райдер, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Схрещені мечі (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Crossing Swords
Жанр: анімаційний, комедія
Країна: США
Режисер: Сет Грін, Том Рут
У головних ролях: Аланна Юбак, Ніколас Холт
Тривалість: - хв.
Коли: з 12 червня 2020

Сюжет мультфільму від сценариста Робоципа розповідає про добродушного Патріка, який отримав шанс із селянина стати щитоносцем у королівському замку. Але його уявлення про королів та їхніх найближчих підданих розбивається об реалії зі збоченцями і наркотиками. Тож поки всі друзі заздрять Патріку, сам хлопець намагається не втратити власну моральність.

Схрещені мечі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

З любов'ю, Віктор (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Love, Victor
Жанр: мелодрама, комедія
Країна: США
Режисер: Джей Карас, Емі Йорк Рубін
У головних ролях: Майкл Чіміно, Рейчел Хілсон, Джеймс Мартінес, Ана Ортіс, Ізабелла Феррейра
Тривалість: 30 хв.
Коли: з 19 червня 2020

Спіноф підліткової драми "З любов'ю, Саймон" розповідає про Віктора, який разом з родиною переїздить у нове місце. Зміни у житті не допомагають йому розібратись з конфліктами в родині, а також визначитись навіть з власною сексуальною орієнтацією. Тож Віктор звертається за допомогою до Саймона, який і допомагає впоратись з нелегким життям у старшій школі.

З любов'ю, Віктор, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Перрі Мейсон (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Perry Mason
Жанр: детектив, драма, кримінал
Країна: США
Режисер: Ролін Джонс, Рон Фіцджеральд
У головних ролях: Меттью Різ, Тетяна Габріела Маслані
Тривалість: 30 хв.
Коли: з 21 червня 2020

Сюжет розповідає про адвоката Перрі Мейсона, який намагається вести справу викрадення та гибелі дитини у Лос-Анджелесі 1930-х. Водночас йому доводиться стикатись з особистими проблемами: від розлучення з дружиною і до спогадів про Першу світові війну.

Перрі Мейсон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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