Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Авто та їжа подорожчають у кілька разів: фейки про повернення мита і податків на імпорт

  • 59
Фейки про повернення мита - фото 1
Фейки про повернення мита / Brock Wegner on Unsplash

В Україні знову повернули податки на імпорт та мито, через що в мережі почали з'являтись неправдиві тези про підняття цін. Що ж насправді очікувати від ввезення продуктів та транспорт з ЄС – читайте далі.

У червні Верховна Рада проголосувала за повернення мита та податку на додану вартість (ПДВ) на імпортні товари та розмитнення авто, і вже з 1 липня закон набув чинності. Тому в Центрі протидії дезінформації звернули увагу на поширені в мережі тези та пояснили, якою насправді є ситуація з податками на імпорт.

І ще: Нові водійські права і лише пасажирські перевезення: фейки про "транспортний безвіз" з ЄС

  • Фейк: Авто з ЄС знову подорожчали в декілька разів!

Правда: Ні, сам транспорт не змінив вартість, але повернулись витрати на розмитнення, через те, що багато людей зловживали "нульовою" ставкою.

Авто та їжа подорожчають у кілька разів: фейки про повернення мита і податків на імпорт - фото 509223
  • Фейк: Всі продукти з Європи подорожчали, тепер доведеться споживати менше.

Правда: Через відновлення логістичних систем з 1 липня Верховна Рада повернула оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи. Цей крок допоможе дешевшим товарам від вітчизняних виробників конкурувати на споживчому ринку.

  • Фейк: Повертати мита і податки на імпорт нічого, окрім корупції не дасть.

Правда: Уряд очікує, що повернення мита дозволить щомісяця поповнювати державний бюджет мінімум на 3,5 млрд грн. Ці кошти буде спрямовано на підтримку ЗСУ, а також дозволять створити нові робочі місця для тих українців, які втратили заробіток під час війни.

Читайте також: Скасування безвізу, а не заборона росіян: 3 фейки про візовий режим з РФ

пропозиції партнерів
Новини