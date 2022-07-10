Авто та їжа подорожчають у кілька разів: фейки про повернення мита і податків на імпорт

В Україні знову повернули податки на імпорт та мито, через що в мережі почали з'являтись неправдиві тези про підняття цін. Що ж насправді очікувати від ввезення продуктів та транспорт з ЄС – читайте далі.

У червні Верховна Рада проголосувала за повернення мита та податку на додану вартість (ПДВ) на імпортні товари та розмитнення авто, і вже з 1 липня закон набув чинності. Тому в Центрі протидії дезінформації звернули увагу на поширені в мережі тези та пояснили, якою насправді є ситуація з податками на імпорт.

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Фейк : Авто з ЄС знову подорожчали в декілька разів!

Правда: Ні, сам транспорт не змінив вартість, але повернулись витрати на розмитнення, через те, що багато людей зловживали "нульовою" ставкою.

Фейк: Всі продукти з Європи подорожчали, тепер доведеться споживати менше.

Правда: Через відновлення логістичних систем з 1 липня Верховна Рада повернула оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи. Цей крок допоможе дешевшим товарам від вітчизняних виробників конкурувати на споживчому ринку.

Фейк: Повертати мита і податки на імпорт нічого, окрім корупції не дасть.

Правда: Уряд очікує, що повернення мита дозволить щомісяця поповнювати державний бюджет мінімум на 3,5 млрд грн. Ці кошти буде спрямовано на підтримку ЗСУ, а також дозволять створити нові робочі місця для тих українців, які втратили заробіток під час війни.

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