Нові iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max пройшли тест на міцність: результати вражають

Під час презентації iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max компанія Apple заявила, що в них використовується найміцніше скло, яке коли-небудь застосовувалося в смартфонах. Ця ж інформація вказана і на офіційному сайті. Після старту продажів блогери перевірили заяву компанії.

За запевненням Apple, у виробництві нових iPhone використовується процес подвійного іонного обміну, завдяки чому і досягається підвищена міцність скла, що захищає смартфони спереду і ззаду. Автори популярного YouTube-каналу EverythingApplePro провели дроп-тест iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max, щоб дізнатися, наскільки вони міцні в реальності.

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Результати тесту виявилися досить вражаючими. Обидва смартфони без будь-яких помітних пошкоджень пережили близько десятка падінь на бетон з різної висоти. З ними навіть нічого не сталося після першого кидка з висоти близько трьох метрів. Однак друге падіння з цієї ж висоти стало фатальним, і у кожного з двох смартфонів тріснуло скло. Після наступних "польотів" число пошкоджень тільки збільшувалося.

Цікаво, що навіть з повністю розбитим склом спереду і ззаду обидва апарати залишилися в робочому стані, і ними можна було повноцінно користуватися. Ще більш дивно, що після всіх падінь лінзи камер анітрохи не пошкодилися.

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