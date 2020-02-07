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Нові функції і логотип: сервіс Google Maps отримав масштабне оновлення
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Google випустила оновлення для свого картографічного додатка Google Maps. Сервіс отримав новий логотип і кілька цікавих функцій.
Першою помітною зміною став логотип додатка. Тепер замість класичної карти з перетином вулиць, на ньому розташувалася різнобарвна шпилька. За словами розробників, він відображає еволюцію програми – "від простого інструменту для пошуку маршрутів до сервісу, який допомагає досліджувати світ".
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П'ять нових функцій в Google Картах
У додатку з'явилося п'ять нових функцій: "Що поруч?", "Регулярно", "Збережено", "Додати" і "Новини".
- У вкладці "Що поруч?" Користувачі зможуть знайти інформацію про цікаві місця поблизу: ресторани, пам'ятки, магазини і багато іншого;
- Під вкладку "Регулярно" користувачі зможуть додати найнеобхідніші маршрути, а сервіс займеться підбором найоптимальнішого шляху до зазначених місць з урахуванням завантаженості доріг;
- У вкладці "Збережено" юзери зможуть додавати улюблені місця. У них можна буде ділитися рекомендаціями;
- У розділі "Додати" користувачі зможуть додавати в сервіс місця, знімки, відгуки та інші відсутні відомості;
- В "Новинах" можна буде знайти різні рекомендації, куди варто сходити від експертів Google Карт. Рекомендації можна буде зберігати і ділитися ними з друзями.
Детальніша інформація про громадський транспорт
Розробники додали в сервіс детальнішу інформацію про переміщення громадського транспорту. З березня 2020 року сервіс почне повідомляти про температуру всередині, щоб користувач міг вибрати більш комфортний транспорт для себе. Крім цього, спеціально для жителів Японії в Google Картах з'явиться інформація про завантаженість вагонів.
Зміни в "Живих картах" (Live View)
У найближчі кілька місяців Google планує поліпшити роботу "Живих карт". В майбутньому оновленні розробники планують додати відображення місця, в яке направляється користувач і відстань до нього.
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