Нові функції і логотип: сервіс Google Maps отримав масштабне оновлення

Google випустила оновлення для свого картографічного додатка Google Maps. Сервіс отримав новий логотип і кілька цікавих функцій.

Першою помітною зміною став логотип додатка. Тепер замість класичної карти з перетином вулиць, на ньому розташувалася різнобарвна шпилька. За словами розробників, він відображає еволюцію програми – "від простого інструменту для пошуку маршрутів до сервісу, який допомагає досліджувати світ".

І ще: YouTube отримає кардинально інший інтерфейс: що зміниться

П'ять нових функцій в Google Картах

У додатку з'явилося п'ять нових функцій: "Що поруч?", "Регулярно", "Збережено", "Додати" і "Новини".

У вкладці "Що поруч?" Користувачі зможуть знайти інформацію про цікаві місця поблизу: ресторани, пам'ятки, магазини і багато іншого;

Користувачі зможуть знайти інформацію про цікаві місця поблизу: ресторани, пам'ятки, магазини і багато іншого; Під вкладку "Регулярно" користувачі зможуть додати найнеобхідніші маршрути, а сервіс займеться підбором найоптимальнішого шляху до зазначених місць з урахуванням завантаженості доріг;

користувачі зможуть додати найнеобхідніші маршрути, а сервіс займеться підбором найоптимальнішого шляху до зазначених місць з урахуванням завантаженості доріг; У вкладці "Збережено" юзери зможуть додавати улюблені місця. У них можна буде ділитися рекомендаціями;

юзери зможуть додавати улюблені місця. У них можна буде ділитися рекомендаціями; У розділі "Додати" користувачі зможуть додавати в сервіс місця, знімки, відгуки та інші відсутні відомості;

користувачі зможуть додавати в сервіс місця, знімки, відгуки та інші відсутні відомості; В "Новинах" можна буде знайти різні рекомендації, куди варто сходити від експертів Google Карт. Рекомендації можна буде зберігати і ділитися ними з друзями.

Детальніша інформація про громадський транспорт

Розробники додали в сервіс детальнішу інформацію про переміщення громадського транспорту. З березня 2020 року сервіс почне повідомляти про температуру всередині, щоб користувач міг вибрати більш комфортний транспорт для себе. Крім цього, спеціально для жителів Японії в Google Картах з'явиться інформація про завантаженість вагонів.

Зміни в "Живих картах" (Live View)

У найближчі кілька місяців Google планує поліпшити роботу "Живих карт". В майбутньому оновленні розробники планують додати відображення місця, в яке направляється користувач і відстань до нього.

Читайте також: Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android