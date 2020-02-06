YouTube отримає кардинально інший інтерфейс: що зміниться

У Google повідомили, що незабаром відключать старий інтерфейс популярної платформи YouTube. Кардинальні зміни відбудуться вже в березні 2020 року. Своє рішення компанія пояснює тим, що на класичній версії відеохостингу не працюють багато нових функцій, які створювалися на підставі відгуків юзерів.

Як відомо, компанія вирішила залишити класичну версію YouTube, тому що оновлення дизайну платформи у 2017 році було занадто кардинальним, і багато користувачів були незадоволені такими змінами. Але все ж стара версія піде в небуття. У Google обіцяють користувачам нові функції, покращений дизайн і зручний інтерфейс. Компанія постаралася врахувати всі побажання юзерів.

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Також Google підкреслює, що зміни не прийдуть раптово. Ті, хто все ще користується старим інтерфейсом YouTube на своїх комп'ютерах, почнуть отримувати повідомлення з пропозицією перейти на новий дизайн. А вже в березні це станеться автоматично.

Відзначимо, це не вперше, коли YouTube проводить великий редизайн. Останній раз він змінювався у 2017 році. Тоді Google оновила його відповідно до власного стилю Material Design.

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