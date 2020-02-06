Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

YouTube отримає кардинально інший інтерфейс: що зміниться

  • 43
YouTube змінить дизайн - фото 1
YouTube змінить дизайн / pravda

У Google повідомили, що незабаром відключать старий інтерфейс популярної платформи YouTube. Кардинальні зміни відбудуться вже в березні 2020 року. Своє рішення компанія пояснює тим, що на класичній версії відеохостингу не працюють багато нових функцій, які створювалися на підставі відгуків юзерів.

Як відомо, компанія вирішила залишити класичну версію YouTube, тому що оновлення дизайну платформи у 2017 році було занадто кардинальним, і багато користувачів були незадоволені такими змінами. Але все ж стара версія піде в небуття. У Google обіцяють користувачам нові функції, покращений дизайн і зручний інтерфейс. Компанія постаралася врахувати всі побажання юзерів.

ТЕСТ: Наскільки ти впевнений користувач Facebook?

Також Google підкреслює, що зміни не прийдуть раптово. Ті, хто все ще користується старим інтерфейсом YouTube на своїх комп'ютерах, почнуть отримувати повідомлення з пропозицією перейти на новий дизайн. А вже в березні це станеться автоматично.

Відзначимо, це не вперше, коли YouTube проводить великий редизайн. Останній раз він змінювався у 2017 році. Тоді Google оновила його відповідно до власного стилю Material Design.

Remote file

Читайте також: У Microsoft пояснили причину погіршення Windows 10

Джерело: 9to5google
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Картинки з Днем ангела Оксани 2020: листівки і відкритки з іменинами
  • Вчора, 19:10
  • 13027
Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
  • 02 лютого, 14:20
  • 4226
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2074928
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології