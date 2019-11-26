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Новенька: які актори зіграли головні ролі в серіалі
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Український серіал "Новенька" став хітом цього року на телебаченні! Ми вже знаємо, які актори отримали ролі у мелодраматичному детективі. Розповідаємо про повний акторський склад серіалу від Нового каналу.
Серіал "Новенька" стартував на українському телебаченні 26 листопада. Глядачі побачать 20 серій про школу, стосунки між підлітками, кохання та наркотики. Акторський склад стрічки не повністю зірковий: можна сміливо заявити, що в українській кіноіндустрії з'явилися нові імена. Пропонуємо вам познайомитися з ними ближче.
Це цікаво: Новенька: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу
Головні актори серіалу Новенька
До вашої уваги коротка біографія та фото головних героїв мелодраматичного детективу.
Анастасія Нестеренко (роль – Віра)
- Вік: 20 років
- Місто: Житомир
- Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, спеціальність "актор театру та кіно"
- Фільми та серіали з акторкою: "Відділ 44", "Жіночий лікар", "Кошмарний директор", "Принцеса-жаба", "Пошта", "Гуцулка Ксеня", "Папаньки-2", "По різні береги".
У серіалі зіграла роль новенької Віри.
Єгор Козлов (роль – Роман)
- Вік: 23 роки
- Місто: Київ
- Освіта: Київська муніципальна академія естрадного і циркового мистецтв, спеціальність "актор театру та кіно"
- Фільми та серіали з актором: "День сонця", "Замок на піску", "Чуже життя", "Замкнуте коло", "У минулого в боргу".
У серіалі зіграв роль головного красунчика школи Роми.
Ярослав Шахторін (роль – Свят)
- Вік: 21 рік
- Місто: Нікополь, Дніпропетровська область
- Освіта: Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність "актор театру та кіно"
- Фільми та серіали з актором: "Відморожений", "Київська зірка", "Скляна кімната", "Сильна жінка".
У серіалі зіграв клавішника Свята.
Женя Лісничий (роль – Ден)
- Вік: 22 роки
- Місто: Новоселиця, Чернівецька область
- Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, спеціальність "актор драматичного театру та кіно"
- Фільми та серіали з актором: "Поверни моє життя", "Друге життя Анни".
Анна Тихомирова (роль – Анна-Марія)
- Вік: 26 років
- Місто: Каховка, Херсонська область
- Освіта: Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, спеціальність "актор кіно і театру"
- Фільми та серіали з акторкою: учасниця реаліті "Супермодель по-українськи 3", серіал "Дворняжка ля-ля", "Зустрічна смуга", "Чужі рідні", "DZIDZIO Перший Раз", кліпи та реклами.
У серіалі зіграла роль головного стерва школи Анни-Марії.
Катерина Дичка (роль – Гала)
- Вік: 19 років
- Місто: Київ
- Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, спеціальність "диктор та ведуча програм телебачення"
- Фільми та серіали з актрисою: кліп Sagan ft. Kazi "Can't save me", реклами "Київстар", "Планета кіно", озвучка реклами McDonald’s за останні два роки.
У серіалі зіграла роль Гали.
"Гала – бойова, пацанкувата дівчина. Вона росла без мами, а стосунки з батьком так і не склалися. Той хоче, щоб вона займалась балетом, а Гала таємно бігає на заняття з кікбоксингу. В її житті немає місця хлопцям і коханню, але в один момент все зміниться".
Іра Макарова (роль – Лара)
- Вік: 19 років
- Місто: Київ
- Освіта: Київський національний університет культури та мистецтва, спеціальність "актор кіно і театру"
- Фільми та серіали з актрисою: "Опери за викликом", "Історія одного злочину", "Мишоловка для кота", "Таємниці".
У серіалі зіграла роль Лари.
"Моя героїня – Лара, дівчинка-барбі, така собі фіфочка. З першого погляду можна подумати, що вона стерво й дурненьке дівчисько, але це зовсім не так. Насправді вона дуже чуттєва, просто часом не знає, чого хоче. Потребує любові та щирих емоцій".
Максим Девізоров (роль – Влад)
- Вік: 23 роки
- Місто: Київ
- Освіта: Київський національний університет культури та мистецтв, спеціальність «режисер драматичного театру»
- Фільми та серіали з актором: "Номери", "Після школи", проєкт "Життя на межі", "Перші ластівки".
У серіалі зіграв роль поганця-наркоторгівця Влада.
"Мій персонаж – Влад. Життєві обставини склалися так, що він із самого дитинства має відповідати за себе сам. Такі, як він, мають надзвичайно сильний характер, легше пристосовуються до будь-яких негараздів, вміють знайти вихід зі складних ситуацій та значно самостійніші за своїх однолітків. За маскою брутального хулігана приховується хлопець, який нічим не гірший за тих учнів "Вівату", котрим пощастило народитися в заможних сім'ях".
Ярослав Шиндер (роль – директор школи)
- Вік: 29 років
- Місто: Одеса
- Освіта: Театральна студія "Театр XXI"
- Фільми та серіали з актором: "Пошта" та інші.
У серіалі зіграв директора школи "Віват" Анатолія Огнієвського.
"Мій герой – Анатолій Огнієвський. Директор школи "Віват". Виходець з маленького містечка. Амбіційний та цілеспрямований. Завдяки владі над кишенями багатих батьків він відчуває свою перевагу над ними, але водночас бажає опинитися на їхньому місці. Розумний i хитрий, маніпулює людьми, особливо жінками. Йому здається, що він все робить заради своєї сім'ї, але у прагненні до щастя ламає чужі життя. Розважливий, наче шахіст, прораховує всі кроки наперед".
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