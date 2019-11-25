Новенька: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу

Серіал "Новенька" стане популярним серед глядачів телебачення в Україні. Дізнайтесь, коли Новий канал покаже свіжу кінострічку, скільки серій вийде та який сюжет підготували автори стрічки.

"Новенька", за словами шоуранерки серіалу Юлії Міщенко, це історія про кохання між підлітками з різних соціальних верств населення.

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Пропри мелодраматичну лінію, "Новенька" має детективну лінію й порушує такі важливі питання, як продаж та споживання наркотиків.

Дата виходу серіалу "Новенька" на ТБ

Коли: 26 листопада (вівторок) о 22:00

(вівторок) о Де: Новий канал

Кількість серій : 20

: Жанр: молодіжний мелодраматичний детектив

Музику до серіали виконає MELOVIN

Графік серій серіалу "Новенька"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 60 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на Новому каналі з понеділка по четвер. Дивіться серіал "Новенька" з 26 листопада!

Сюжет серіалу "Новенька"

Дівчина з простої сім'ї потрапляє до елітної школи. Для 16-річної Віри це не просто навчання, а спеціальне завдання від поліції. Тепер вона має стежити за своїми новими однокласниками, щоб зрозуміти, хто продає підліткам наркотики. Шпигувати вона зобов'язана, адже це єдиний шанс врятувати від тюрми молодшого брата, якого схопила поліція з наркотиками.

Проте не все так легко, як може здатися. Віра закохується у головного красунчика школи (Рому), а він відповідає взаємністю. Через це Віру ненавидять ще більше, а Ромі доводиться обирати між почуттями та дружбою.

У серіалі дуже багато музики й це логічно, адже головний герой Рома співає та грає у гурті "Банда". Він співатиме голосом Меловіна, який написав кілька пісень для серіалу "Новенька".

актори серіалу "Новенька"

Акторський склад серіалу "Новенька"

Це молоді та талановиті актори, деякі з них вже стали відкриттям для глядачів:

Єгор Козлов

Анастасія Нестеренко

Євген Лісничий

Ярослав Шахторін

Катерина Дичка

Ірина Макарова

Анна Тихомирова

Максим Девізоров

Ярослав Шиндер

Офіційний трейлер серіалу "Новенька"

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