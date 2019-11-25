На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новенька: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу
-
- 55
Серіал "Новенька" стане популярним серед глядачів телебачення в Україні. Дізнайтесь, коли Новий канал покаже свіжу кінострічку, скільки серій вийде та який сюжет підготували автори стрічки.
"Новенька", за словами шоуранерки серіалу Юлії Міщенко, це історія про кохання між підлітками з різних соціальних верств населення.
І ще: Музика серіалу Перші ластівки: слухати онлайн усі саундтреки і пісні
Пропри мелодраматичну лінію, "Новенька" має детективну лінію й порушує такі важливі питання, як продаж та споживання наркотиків.
Дата виходу серіалу "Новенька" на ТБ
- Коли: 26 листопада (вівторок) о 22:00
- Де: Новий канал
- Кількість серій: 20
- Жанр: молодіжний мелодраматичний детектив
Графік серій серіалу "Новенька"
Хронометраж кожної серії буде приблизно 60 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на Новому каналі з понеділка по четвер. Дивіться серіал "Новенька" з 26 листопада!
Сюжет серіалу "Новенька"
Дівчина з простої сім'ї потрапляє до елітної школи. Для 16-річної Віри це не просто навчання, а спеціальне завдання від поліції. Тепер вона має стежити за своїми новими однокласниками, щоб зрозуміти, хто продає підліткам наркотики. Шпигувати вона зобов'язана, адже це єдиний шанс врятувати від тюрми молодшого брата, якого схопила поліція з наркотиками.
Проте не все так легко, як може здатися. Віра закохується у головного красунчика школи (Рому), а він відповідає взаємністю. Через це Віру ненавидять ще більше, а Ромі доводиться обирати між почуттями та дружбою.
У серіалі дуже багато музики й це логічно, адже головний герой Рома співає та грає у гурті "Банда". Він співатиме голосом Меловіна, який написав кілька пісень для серіалу "Новенька".
Акторський склад серіалу "Новенька"
Це молоді та талановиті актори, деякі з них вже стали відкриттям для глядачів:
- Єгор Козлов
- Анастасія Нестеренко
- Євген Лісничий
- Ярослав Шахторін
- Катерина Дичка
- Ірина Макарова
- Анна Тихомирова
- Максим Девізоров
- Ярослав Шиндер
Офіційний трейлер серіалу "Новенька"
До теми: Віддана: з'явився трейлер нового українського фільму за популярною книгою
-
15:56Спокуслива Шарліз Терон поділилася кумедним фото
-
15:45Талановиті в усьому: найцікавіші книги, які написали українські музиканти
-
15:3282-річна бабуся-бодібілдер знешкодила зловмисника за допомогою стола
-
15:20Відомий футболіст вигукнув нацистське гасло у прямому ефірі: відео
-
15:07Вірші про Святого Миколая для дітей і дорослих: ТОП 50 поезій
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:56Названі найкращі продукти для зміцнення імунітету
-
14:42Не за всі гроші світу: HUAWEI представила нові ультрабуки MateBook D
-
14:27Танці з зірками: Анна Різатдінова емоційно прокоментувала поразку у фіналі
-
14:13Як куріння впливає на міцність наших кісток
-
14:00MELOVIN – На хайпі: слухайте саундтрек серіалу Новенька, текст пісні
-
13:44На Kickstarter з'явився робот-компаньйон для кішок
-
13:32Названо найдорожчі українські бренди: рейтинг ТОП 100
-
13:16Ці продукти позитивно впливають на інтимне життя
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:01Ілон Маск озвучив свою альтернативну версію у мультику Рік і Морті: смішне відео
-
12:448 кумедних термінів, якими описуватимуть стосунки у 2020 році
-
12:13Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
-
12:00Новенька: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу
-
11:48Створено першу у світі каву, в якій немає жодного кавового зернятка
-
11:30alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА": зацініть нові пісні реперки
-
11:18Уперше в історії моделі: Chevrolet Corvette ZR1 стане повнопривідним гібридом
-
10:51Ярослава Магучіх – найкраща молода легкоатлетка світу: спокусливі фото красуні
-
10:23Автори "Богемної рапсодії" покажуть всю правду про Майкла Джексона у новому фільмі
-
09:52Лікарі розповіли, про що може свідчити різка зміна почерку
-
15:45Талановиті в усьому: найцікавіші книги, які написали українські музиканти
-
13:32Названо найдорожчі українські бренди: рейтинг ТОП 100
-
12:13Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
-
11:30alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА": зацініть нові пісні реперки
-
09:23Стало відомо, коли з'являться електронні водійські права
-
07:17Погода в Україні 25 листопада: мороз і незначні дощі
-
00:10Танці з зірками 2019: хто переміг у суперфіналі шоу
- 24 листопада
-
21:23Тебе хоче вся Україна: Надя Дорофєєва у спідньому спокушає сексуальною фігурою
-
19:50Як відпочити, якщо до відпустки ще пів року: дієві поради
-
18:33ТОП 5 нових фільмів про кохання 2019, які зроблять вечір затишним
-
17:25Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
14:13Юрку Юрченку – 47: слухайте улюблені хіти зірки 90-х
-
10:49X-фактор 10 сезон: хто з учасників пройшов у прямі ефірі
-
08:56Цей тип кави корисний для чоловічого здоров'я
- 23 листопада
-
21:53Ці продукти суттєво знижують рівень тестостерону
-
19:50Рейтинг найдешевших різдвяних ярмарків Європи
-
17:25П'ять перевірених способів покращити пам'ять
-
14:20Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
-
11:16Правила водіння під час ожеледиці: 6 порад водіям
-
08:30День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець
-
00:56Перші ластівки 2 сезон: чи буде продовження популярного серіалу
- 22 листопада
-
20:155 крутих книг про злочини і покарання, які ви прочитаєте на одному подиху
-
18:21Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
-
16:10Як зробити ароматизатор для машини своїми руками: 2 перевірені способи
-
11:54Привітання з Днем сина 2019 у віршах, смс, прозі та картинках