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Віддана: з'явився трейлер нового українського фільму за популярною книгою

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Головні герої фільму Віддана - фото 1
Головні герої фільму Віддана

У мережі опублікували офіційний трейлер української романтично-фантазійної стрічки "Віддана", яка знята за мотивами роману відомої письменниці Софії Андрухович "Фелікс Австрія". Дивіться захопливе відео!

Авторами сценарію картини виступила Аліна Семерякова в колаборації з авторкою твору Софією Андрухович. Прем'єра "Відданої" відбудеться вже 16 січня 2020 року.

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У головних ролях фільму знялись Маріанна Янушевич, Олеся Романова та Роман Луцький. Вишуканими образами дивуватимуть Ада Роговцева, Наталя Васько, Ірма Вітовська та Марина Кошкіна, а спеціально для однієї зі сцен складний каскадерський номер виконає прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар.

Дивитись онлайн трейлер фільму Віддана:

Сюжет. Історія починається в Станіславові (Івано-Франківську) у другій половині 19 століття. Доктор Анґер втрачає в пожежі дружину, але вдається врятувати двох дівчат – рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію. У момент розпачу доктор вирішує виховувати їх разом.

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Софія Андрухович

Минає 25 років. Дівчата виросли і так само нерозлучні, хоча Аделя тепер заміжня. Стефа ж веде господарство, втамовуючи свою пристрасть у кулінарії. Та вони досі не розуміють, хто вони одна одній: сестри та подруги, чи служниця та господиня. У калейдоскопі любові та ревнощів, подвійних смислів та таємниць грань між реальністю і вигадкою остаточно зникає. Красиві наряди, вишукані страви та безкінечні шпацери… Що ж станеться, коли ілюзія почне розвіюватися, а замість неї вималюється реальність?

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Катерина Кухар

До теми: Зірка Кріпосної заінтригував шанувальників серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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