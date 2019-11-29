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Новенька 4 серія: дивитись онлайн новий український серіал, опис сюжету
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Детективна мелодрама "Новенька" підкорює українських глядачів. 4 серія молодіжного серіалу вийшла на Новому каналі 29 листопада. Дивіться онлайн свіжий епізод!
Історія серіалу "Новенька" розгортається в елітній приватній школі, куди потрапляє 16-річна Віра з простої сім'ї. Проте дівчина опинилась серед "мажорів" не з власного бажання: вона має секретне доручення слідчих! Та, виконуючи завдання правоохоронців, школярка закохується в найпопулярнішого хлопця школи Рому.
Це цікаво: Попередня 3 серія "Новенької"
Несподівано для всіх "мажор" теж відповідає новенькій взаємністю, адже їх об'єднує любов до музики. Дізнайтесь, що ж сталось у 4 серії!
Дивитися онлайн серіал "Новенька" 4 серія від 29-11-2019
3 СЕРІЯ СЕРІАЛУ "НОВЕНЬКА"
СЮЖЕТ. Віра щаслива, що її брат Богдан нарешті повернувся додому. Тепер дівчина може розповісти Олегу правду, чому вона так дивно поводилась останнім часом. Вислухавши дівчину, хлопець наполягає, щоб вона покинула елітну школу і повернулася до нормального життя. Але Віра не хоче засмучувати батька, тому не може залишити "Vivat".
Зранку Віра поспішає на уроки і стає свідком, як перед входом до школи викрадають учительку математики. Дівчина біжить до директора і розповідає про побачене. Новенька запам'ятала, що на номерах машини було написано "Банда". Від однокласників вона дізнається, що це машина Романа. Невже хлопець затіяв злий жарт, щоб відмазати свій клас від контрольної роботи?
А тим часом Рома ретельно готується до виступу. Ввечері на прослуховування має приїхати продюсер. Якщо концерт йому сподобається, чоловік візьметься за розкрутку гурту. У школі всі розмови лише про тусовку. Золота молодь чекає на феєричний концерт "Банди" й на можливість відтягнутися. Усі в курсі, що на вечірках Роми – найкращі наркотики. Дізнається про це і слідчий Лисенко. Він знову звертається до Віри та обіцяє, що це буде останнє завдання героїні.
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