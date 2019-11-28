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Новенька 3 серія: дивитись онлайн новий захопливий серіал про школу
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Молодіжний серіал "Новенька" підкорює українських глядачів. Нова 3 серія детективної мелодрами вийшла на Новому каналі 28 листопада. Дивіться онлайн свіжий епізод!
У центрі сюжету серіалу "Новенька" – учні елітної приватної школи, куди потрапляє новенька – 16-річна Віра з простої сім'ї. Однак дівчина опинилась серед "мажорів" не з власного бажання: вона змушена шпигувати за своїми однокласниками за дорученням слідчих. Та, виконуючи завдання поліції, Віра закохується в одного з головних підозрюваних.
Це цікаво: Попередня 2 серія "Новенької"
Несподівано для всіх найпопулярніший хлопець школи Рома згодом відповідає новенькій взаємністю, адже їх об'єднує спільне захоплення – музика. Дізнайтесь, що ж трапилось у 3 серії!
Дивитися онлайн серіал "Новенька" 3 серія від 28-11-2019
3 СЕРІЯ СЕРІАЛУ "НОВЕНЬКА"
СЮЖЕТ. Слідчий Лисенко підготував для Віри нове завдання. Експертиза показала, що наркотики дуже якісні. Такі можуть виготовлятися лише в спеціальній лабораторії. Найперше слідчий хоче перевірити "Vivat", а саме кабінет хімії. Він допомагає Вірі вночі пробратися в будівлю, а новенька знаходить інтригуючу зачіпку в школі.
Через це у Віри псуються стосунки з Олегом. Підозри постійно мучать хлопця і підштовхують щодня слідкувати за коханою. Олег помічає, що Віра проводить багато часу поруч із невідомим дорослим чоловіком. Через ревнощі хлопець накидається на Лисенка з кулаками.
На першому уроці в учнів 10-го класу було заплановане контрольне тестування з хімії, але лаборантка раптом знепритомніла. Як повідомили лікарі швидкої, жінці стало зле від випитого соку, у якому згодом знайшли наркотичні речовини. Невже учні навмисне отруїли Надію Василівну, щоб зірвати тест?
Тим часом Анна-Марія продовжує стежити за Вірою. Вона бачила, як новенька спілкувалася зі слідчим, і чула, що він просив її шпигувати за однокласниками. Дівчина щосили намагається вивести Корбут на чисту воду.
Мама Роми дізналася, що сина затримала поліція. Вона наймає адвоката й налаштована звільнити слідчого з органів за перевищення повноважень. Неочікувано Рома зустрічається у відділку з Вірою. Фронтмен "Банди" вимагає від дівчини пояснень...
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