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Новенька 2 серія: дивитись онлайн український молодіжний серіал
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Детективна мелодрама "Новенька" підкорює українських глядачів. 2 серія захопливого серіалу вийшла на Новому каналі 27 листопада. Дивіться онлайн свіжий епізод та читайте опис сюжету!
Серіал "Новенька" розповідає про перипетії в житті підлітків. Історія мелодрами розгортається в елітній приватній школі, куди новенька – 16-річна Віра з простої сім'ї. На вимогу поліція дівчина змушена шпигувати за своїми ровесниками-мажорами, але закохується в одного з головних підозрюваних.
Це цікаво: Прем'єрна 1 серія "Новенької"
Несподівано для всіх Рома – найпопулярніший, найбагатший, найуспішніший учень школи – відповідає новенькій взаємністю. Адже є те, що їх об'єднує, – музика. Дізнайтесь, що сталось у другій серії!
Дивитися онлайн серіал "Новенька" 2 серія від 27-11-2019:
2 серія серіалу "Новенька"
СЮЖЕТ. Віра Корбут вперше приходить до школи "Vivat". Директор представляє класу новеньку ученицю. Багаті однокласники не розуміють, чому ця дівчина опинилася серед них, адже, за правилами школи, перехід посеред року заборонений.
На уроці математики Віра успішно розв'язує рівняння, і вчителька ставить їй "відмінно". Тепер однолітки починають знущатися ще більше: займають її місце в класі, висипають на голову гіпс, наказують якнайшвидше змитися зі школи.
Анна-Марія шантажує і погрожує Вірі. Вона шукала в інтернеті інформацію про новеньку і… нічого не знайшла. Жодного факту з біографії, фотографії чи сторінки в будь-якій соціальній мережі. Ніяких даних про батьків чи інших родичів. Але дівчина налаштована за будь-яку ціну вивести героїню на чисту воду, бо не вірить, що вона опинилася тут просто так.
Через перехід до іншої школи Віра свариться з Олегом. Хлопець не вірить, що його дівчину перевели до найелітнішого навчального закладу лише за особливі знання та обдарованість. Він наздоганяє дівчину біля під'їзду і просить пояснити, чому вона перейшла в школу для "мажорів". Але розказати правду означає порушити договір з поліцією.
Слідчий Лисенко уже знайшов Вірі нове завдання. Чоловік показує медальйон, який знайшли в руці вчителя математики, і просить визначити, кому він належить. Спускаючись сходами, Віра бачить, як однокласник Рома одягає точнісінько такий медальйон собі на шию!
Тим часом репетицію гурту "Банда" зриває Свят. Хлопець може вилетіти з Vivat'y, бо Гала звинувачує його в побитті. "Банда" вирішує допомогти другу розв'язати ситуацію. Підлітки всі разом встрягають у халепу...
До теми: Слухайте саундтрек серіалу Новенька
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