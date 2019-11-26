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Новенька 1 серія: дивитись онлайн прем'єру українського серіалу
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Серіал "Новенька" підкорює українське телебачення. 1 серія молодіжного детективу вийшла на Новому каналі 26 листопада. Дивіться онлайн початок телеісторії та читайте опис сюжету!
"Новенька" – це молодіжна мелодрама з елементами детективу, у якій йдеться про музику, любов і наркотики. Історія серіалу розгортається в елітній приватній школі, куди потрапляє новенька – 16-річна дівчина Віра з простої сім'ї. Дівчина закохується у мажора Романа, але при цьому вона змушена шпигувати за ним. Підлітки опиняються у центрі закрученої детективної інтриги.
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У серіалі дуже багато музики! Це цілком логічно, адже головний герой Рома співає та грає у гурті "Банда". Він співатиме голосом MELOVINa, який написав саундтреки до "Новенької".
1 серія "Новенька": сюжет
Сюжет. У першій серії глядачі знайомляться з головною героїнею. Віра – звичайна 16-річна дівчина й ходить у звичайну школу. Вона з бідної сім'ї, адже її батько хворіє, тому не може забезпечувати рідних.
Після школи Вірі доводиться підробляти в ресторані. Так вона намагається оплатити рахунки за квартиру й забезпечити продуктами батька й молодшого брата Богдана. Брат Віри ще зовсім малий, але дуже хоче допомагати сестрі.
У Віри є хлопець з її школи. Вони не лише зустрічаються, а й працюють разом у ресторані. Не обходиться без непорозумінь, адже Віра захоплюється музикою та співом, мріє про велику сцену, а її хлопець вважає, що це марні фантазії.
Віра завжди ненавиділа "мажорні" школи, адже звикла до скромного життя й не має багатих друзів. Проте дещо змусило дівчину змінити свою думку та перейти до школи "Vivat".
Далі сюжетна лінія розповідає про події в елітній школі, де навчаються лише діти з найбагатших сімей. На перший погляд, вони особливо нічим не переймаються й ведуть розкішний спосіб життя. Учениця 10 класу Агата переїздить в Америку, тому влаштовує вечірку-прощання. Це костюмовані розваги не лише з музикою й алкоголем, але і з наркотиками. Наркотики у порошку знайшов учитель математики, який і повідомив поліцію про знахідку. Тепер треба з'ясувати, як заборонені речовини потратили у школу і хто їх розповсюджує.
Дивитися онлайн серіал "Новенька" 1 серія від 26-11-2019
Агата у стосунках з однокласником Деном, який засмучений її переїздом. Натомість подруги Агати радіють переїзду дівчини. Одній з них подобається Ден й вона хоче підкорити його. На шкільній вечірці Агату відправляють в клас поворожити на судженого. Подруги підготували для дівчини сюрприз, але він закінчився криком та втратою свідомості Агати...
До теми: MELOVIN – На хайпі: слухайте саундтрек серіалу Новенька, текст пісні
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