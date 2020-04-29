Нове правило: на премію Оскар вперше будуть номінувати фільми, які виходили онлайн

Організатори вручення кінопремії Оскар заявили, що у 2021 році до конкурсу допустять фільми, які демонструвалися тільки онлайн. Таке рішення було прийнято на тлі епідемії коронавірусу і масштабного карантину в країнах світу.

Так, фільми, які не показували в кінотеатрах, також допустять до конкурсу, що буде вперше в історії премії Оскар. Нове правило перестане діяти, коли кінотеатри знову відкриються після пандемії коронавірусу.

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"Академія підтримує своїх членів і колег в цей період невизначеності. Ми визнаємо важливість того, щоб їх роботу бачили, особливо зараз, коли глядачі цінують кінофільми більше, ніж будь-коли", – заявив президент Академії кіномистецтв Девід Рубін.

Раніше для номінації на Оскар фільм повинен був певний час бути в прокаті кінотеатрів Лос-Анджелеса.

Here's what you need to know about the #Oscars:



- For this awards year only, streamed films will be eligible for Best Picture

- Going forward, the Sound Mixing and Sound Editing awards will be combined into one category: Best Sound



For more details: https://t.co/LjBJJHExCN — The Academy (@TheAcademy) April 28, 2020

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