Названо найприбутковіший фільм 2019 року

Фільм кіностудії Marvel Месники: Завершення названий найприбутковішою у світі стрічкою, яка вийшла у 2019 році. Дізнайтеся, яка сума склала чистий прибуток від фільму.

Найприбутковішим фільмом 2019 року став блокбастер братів-режисерів Руссо "Месники: Завершення". Стрічка принесла своїм творцям 890 мільйонів доларів. На виробництво картини витратили 356 мільйонів.

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При підрахунках враховувався чистий дохід від кінопрокату (за вирахуванням частки кінотеатрів), виручка з домашніх переглядів і продажі прав телебаченню. З отриманої суми відняли бюджет на виробництво, витрати на рекламу та інші витрати. Друге місце посів мультиплікаційний фільм "Холодне серце 2", який зібрав в прокаті 599 мільйонів доларів. А на третьому місці опинився анімаційний фільм "Король Лев" з 580 мільйонами доларів.

Далі список найприбутковіших фільмів виглядає так:

Джокер – 437 млн ​​доларів;

Капітан Марвел – 414 млн доларів;

Історія іграшок 4 – 368 млн доларів;

Аладін – 356 млн доларів;

Людина-павук: Далеко від дому – 339 млн доларів;

Зоряні війни: Скайвокер. Сходження – 300 млн доларів;

Джуманджі: Новий рівень – 236 млн доларів.

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