На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо жирні продукти, які насправді їсти корисно
-
- 21
Дослідження показали, що насичені, або шкідливі, жири займають свою нішу в правильному харчуванні і регулярне їх вживання може привести в норму рівень холестерину в крові.
Вершкове масло
За своїми поживними властивостями вершкове масло набагато корисніше, ніж ви думаєте. У ньому міститься більше жиророзчинних вітамінів, особливо вітамін К2, який допомагає вашому організму засвоювати кальцій, а значить доставляти його до кісток і видаляти з артерій.
І ще: Як вегетаріанство впливає на здоров'я людей
Жовтки
Жовтки звичайних яєць – це джерело вітаміну А, холіну, вітамінів групи В і селену. Для них характерний високий рівень вітаміну D і каротиноїдів – антиоксидантів, які надають жовткам свій насичений жовто-помаранчевий колір.
Авокадо
Авокадо багате олеїновою кислотою (омега-9) і підтримує здоровий баланс шкіри, гормонального фону, одночасно сприяючи оздоровленню травної системи завдяки вмісту клітковини. Калій в його складі допомагає протистояти стресу, а вітаміни групи В сприяють фертильності.
Жирні молочні продукти
Недавні дослідження не виявили підвищеного ризику серцево-судинних захворювань, ішемічної хвороби серця або інсульту в умовах частого вживання молочних жирів. Тим більше, що молочні продукти багаті корисними мікроелементами. Вітаміном D або калієм, які важливі для ефективної роботи серця і нормального кров'яного тиску.
Це цікаво: Три рослинні продукти, які забезпечать організм білком
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
10:15Тіна Кароль у брючному костюмі похвалилася фігурою
-
09:51Названо жирні продукти, які насправді їсти корисно
-
09:30Джамала народила другу дитину: найпунктуальніший малюк
-
08:56Дівчина футболіста Динамо завела шанувальників пікантним знімком в купальнику
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:30BMW представили новий спортивний седан M5 2021
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
-
07:00Привітання з Днем ангела Богдана 2020: смс, вірші, проза та картинки на іменини
- 19 червня
-
21:55Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить
-
21:26Три ефективні способи схуднення за короткий проміжок часу
-
21:16Привітання з днем народження татові: побажання від сина і дочки для батька
-
21:0320 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Гамору у Вартових Галактики могла зіграти інша актриса: чому вона відмовилась від ролі?
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:26Правила карантину в Україні оновили: що можна і не можна
-
20:00Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками
-
20:00День літнього сонцестояння 2020: традиції, прикмети і заборони 20 червня
-
19:52Даша Астаф'єва у халатику спокусила шанувальників
-
19:41Американець перетворив Honda NSX на автодім, аби подорожувати з собакою
-
19:24Він ніхто: Ігор Кондратюк різко висловився на адресу Зеленського
-
19:14Техноблогер розкрив секрет однієї з функцій HUAWEI P40 Pro
-
18:56Названий овоч, який здатен зняти біль у суглобах
-
18:42Девід Бекхем на карантині захопився несподіваним заняттям
-
18:31Котик зайвий: чому на сайт знайомств не варто викладати своє фото з пухнастиком
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
- 19 червня
-
21:55Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить
-
20:00Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками
-
18:00ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини
-
16:2110 важливих запитань лікарю-онкологу
-
13:27Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня
-
07:15Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю
- 18 червня
-
21:52Чому жінки відмовляються від сексу та як це виправити
-
19:30Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція
-
17:30Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили
-
14:00Чи варто панікувати? 5 нових книг про те, як не потонути в морі фейків
-
12:29Вакарчук залишається депутатом: Рада не дозволила йому скласти мандат
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня
-
07:15Погода в Україні 18 червня: точний прогноз по містах
- 17 червня
-
21:50Вібратори – медичний засіб та інші цікаві факти про секс, які вас приголомшать (18+)
-
20:11Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості
-
18:1115 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими
-
16:00Як їздити в дощ: поради для безпечного водіння, які виручать вас на дорозі
-
14:14ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році
-
11:46МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 червня
-
07:17Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 16 червня
-
21:45ТОП 5 секс-поз, які зовсім не подобаються чоловікам