Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Названо жирні продукти, які насправді їсти корисно

  • 21
Їжа - фото 1
Їжа / fitseven

Дослідження показали, що насичені, або шкідливі, жири займають свою нішу в правильному харчуванні і регулярне їх вживання може привести в норму рівень холестерину в крові.

Вершкове масло

За своїми поживними властивостями вершкове масло набагато корисніше, ніж ви думаєте. У ньому міститься більше жиророзчинних вітамінів, особливо вітамін К2, який допомагає вашому організму засвоювати кальцій, а значить доставляти його до кісток і видаляти з артерій.

І ще: Як вегетаріанство впливає на здоров'я людей

Жовтки

Жовтки звичайних яєць – це джерело вітаміну А, холіну, вітамінів групи В і селену. Для них характерний високий рівень вітаміну D і каротиноїдів – антиоксидантів, які надають жовткам свій насичений жовто-помаранчевий колір.

Авокадо

Авокадо багате олеїновою кислотою (омега-9) і підтримує здоровий баланс шкіри, гормонального фону, одночасно сприяючи оздоровленню травної системи завдяки вмісту клітковини. Калій в його складі допомагає протистояти стресу, а вітаміни групи В сприяють фертильності.

Жирні молочні продукти

Недавні дослідження не виявили підвищеного ризику серцево-судинних захворювань, ішемічної хвороби серця або інсульту в умовах частого вживання молочних жирів. Тим більше, що молочні продукти багаті корисними мікроелементами. Вітаміном D або калієм, які важливі для ефективної роботи серця і нормального кров'яного тиску.

Какао також корисне для нас - фото 411213
Какао також корисне для нас

Це цікаво: Три рослинні продукти, які забезпечать організм білком

Джерело: fitseven
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8208
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 267
Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
  • 16 червня, 17:21
  • 633
Загрузка...
Новини