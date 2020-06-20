Названо жирні продукти, які насправді їсти корисно

Дослідження показали, що насичені, або шкідливі, жири займають свою нішу в правильному харчуванні і регулярне їх вживання може привести в норму рівень холестерину в крові.

Вершкове масло

За своїми поживними властивостями вершкове масло набагато корисніше, ніж ви думаєте. У ньому міститься більше жиророзчинних вітамінів, особливо вітамін К2, який допомагає вашому організму засвоювати кальцій, а значить доставляти його до кісток і видаляти з артерій.

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Жовтки

Жовтки звичайних яєць – це джерело вітаміну А, холіну, вітамінів групи В і селену. Для них характерний високий рівень вітаміну D і каротиноїдів – антиоксидантів, які надають жовткам свій насичений жовто-помаранчевий колір.

Авокадо

Авокадо багате олеїновою кислотою (омега-9) і підтримує здоровий баланс шкіри, гормонального фону, одночасно сприяючи оздоровленню травної системи завдяки вмісту клітковини. Калій в його складі допомагає протистояти стресу, а вітаміни групи В сприяють фертильності.

Жирні молочні продукти

Недавні дослідження не виявили підвищеного ризику серцево-судинних захворювань, ішемічної хвороби серця або інсульту в умовах частого вживання молочних жирів. Тим більше, що молочні продукти багаті корисними мікроелементами. Вітаміном D або калієм, які важливі для ефективної роботи серця і нормального кров'яного тиску.

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