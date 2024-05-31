Нова роль порноакторки Джозефін Джексон: спікер "Платформи можливостей" в університеті

Відома порноакторка Джозефіна Джексон, справжнє ім’я якої Юлія Сенюк, стала спікером на заході "Платформа можливостей", що відбувся у Переяславському університеті імені Григорія Сковороди.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті університету.

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Під час заходу Юлія відверто розповідала про свою освіту та причини вибору професійного шляху, хейт і медійну впізнаваність, здійснені мрії й волонтерство, важливість підтримки поранених захисників, а також відповідала на запитання присутніх.

Якщо ви хочете кар’єрного росту, то у будь-якій сфері необхідно мати мозок, – зазначила Джексон.

Її виступ викликав жваву дискусію серед студентів та учасників заходу, де кожен мав можливість висловити свої думки та обговорити перспективи розвитку кар’єри.

Джозефін Джексон / Сайт університету

Мені дуже сподобалося в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі, хоч я і провела тут лічену годину-другу. Проте цього часу вистачило для того аби впевнитися в тому, що це справді прогресивний заклад вищої освіти. Сподобалися ваші мистецькі аудиторії, які я відвідала. Приємним було знайомство з вашим, наймолодшим в Україні, ректором. Я зловила ностальгію за своїми студентськими часами. Дякую, що запросили і бажаю вам йти вперед до своїх цілей не звертаючи уваги на інших. Успіху Вам всім!, – завершила зустріч враженнями про альма-матер Джозефін Джексон.

Наприкінці зустрічі Джозефіна Джексон дала кілька ексклюзивних порад для слухачів:

прокачуйте себе і свій мозок, бо без цього дуже важко жити;

не поспішайте створювати сім’ю поки не знайдете справді свою людину;

вивчайте іноземні мови, займайтеся спортом – адже це про можливості і дисципліну;

не мисліть негативно, адже негативні думки найлегше здійснюються.

Джозефін Джексон / Сайт університету

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