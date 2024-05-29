На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Підписка PlayStation Plus знову стане платною для деяких українців: що потрібно зробити
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Звернімо увагу, що деякі українці почали отримувати повідомлення про оплату підписки PlayStation Plus. Від початку повномасштабного вторгнення ми мали можливість грати без оплати за можливість хмарного геймінгу.
Деяким користувачам, котрі мали підписку PlayStation Plus, надійшло повідомлення на електронну скриньку. У ньому попередили, що з червня зніматиметься плата за послугу. Звернімо увагу, що інші користувачі отримували подібні листи раніше, але кошти з них не знімалися. Втім, достеменно невідомо, чи так буде далі.
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Що потрібно зробити геймерам
Тому надзвичайно важливо зробити кілька речей:
- Якщо підписка для вас усе ще потрібна, то перевірте, чи в обліковому записі актуальні платіжні засоби. Чи не вказана там картка, яка вже протермінована.
- Якщо ж підписка вас уже не цікавить або ви про неї забули, то, будь ласка, видаліть платіжні засоби або ж скасуйте підписку. Це дозволить уникнути зайвих непередбачуваних для вас витрат.
Для порівняння, усі попередні місяці користувачі отримували повідомлення про те, що підписку продовжили на 30 днів. І що користувачі не повинні нічого платити, адже компанія сама погасила для них цю можливість з допомогою ваучерів.
Які ігри будуть доступними безплатно у червні
SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake (PS4, PS5)
Мовиться про 3D-платформер, який базується на американському комедійному мультсеріалі “Губка Боб Квадратні Штани” (SpongeBob SquarePants). У цій грі користувач керує Губкою Бобом, котрий подорожує альтернативними реальностями під назвою "Світи бажань" задля порятунку своїх друзів.
AEW Fight Forever (PS4, PS5)
А ось це симулятор реслінгу. Йдеться про першу відеогру, засновану на американській професійній боротьбі All Elite Wrestling (AEW). Звернімо увагу, що AEW Fight Forever вийшла рік тому і мала стримані відгуки критиків.
Streets of Rage 4 (PS4)
Ця безплатна гра – файтинг у піджанрі Beat ’em up. Streets of Rage 4 вийшов у 2020 році. Гра продовжує класичну серію файтингів 90-х, які виходили на SEGA. У неї позитивні відгуки, а за перший рік ця гра розійшлася тиражем у 2,5 мільйона екземплярів.
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Звернімо увагу, що роздача стартує 4 червня. Наразі ви ще маєте кілька днів, щоб забрати безплатно EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic та Destiny 2: Lightfall.
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