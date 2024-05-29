"Укрзалізниця" надіслала зайчика 4-річному хлопчику, який загубив іграшку у потязі

Мережу зворушила історія про 4-річного Ярослава, який під час поїздки до Львова загубив у потязі улюблену м’яку іграшку – зайчика. Укрзалізниця відреагувала на це та зробила хлопчику сюрприз.

Про це розповіла його мама Наталія Красота у п’ятницю, 24 травня, виданню Українська Правда.

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Жінка разом зі своїм маленьким сином їхала потягом "Кам'янець-Подільський-Львів", та під час поїздки хлопчик забув у вагоні свого улюбленого плюшевого зайчика.

Мати написала офіційне звернення до "Укрзалізниці", але не дуже сподівалася, що зайчика вдасться знайти та повернути. Однак через кілька днів жінка отримала від "Укрзалізниці" посилку. Всередині була іграшка – зайчик, а також зворушливий лист, написаний від руки працівниками залізниці.

Привіт, друже! Ми зустріли твого Зайчика в одному з наших вагонів. Уявляєш, він вирішив помандрувати залізницею! Тоді ми випили з ним чаю і вмовили повернутися до Ярослава та розповісти про свої пригоди. Не дивуйся, що він виглядає трішки інакше. Подорожі змінюють людей, а зайчиків – і поготів! Але всі зміни на краще! Тримай міцно тих, кого любиш, – написали залізничники.

Сюрприз від Укрзалізниці / Українська Правда

Наталія написала у себе на сторінці, що одна маленька забута іграшка змогла наповнити світлом та радістю серця багатьох людей.

Якщо чесно, мені бракне слів. Я забрала посилку годину тому і досі не придумала, як оформити в слова те, що відчула. Окремо про текст на листівці – просто в серденько, – зазначила матуся.

Родина родом із Запоріжжя. Від 2014 року Наталія займається волонтерством. Минулого року її чоловік загинув на війні.

На початку повномасштабної війни Наталія разом із сином виїхали за кордон. Потім повернулися до рідного Запоріжжя, а після удару росіян по ДніпроГЕС у березні цього року мама з маленьким Ярославом переїхали до Кам'янця-Подільського.

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