ДСНС і Нова пошта розробляють роботів-саперів

"Нова пошта" разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій розпочала створення роботів-саперів, які будуть застосовані для розмінування територій України. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Про розробку першого українського робота-сапера від "Нової пошти" і ДСНС повідомляє видання Forbes.

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Це буде два види роботів-саперів: для розмінування водойм та для розмінування суші. За попереднім планом створять щонайменше по 20 роботів обох типів, які зможуть і знаходити міни, і знешкоджувати їх.

Відомо, що надзвичайники визначать вимоги до таких роботів-піротехніків, а в обов'язках "Нової пошти" – технічний напрям, пошук і залучення партнерів.

Олексій Тараненко, директор з розвитку "Нової пошти", зазначає, що "Україна – одна з найбільш замінованих країн світу, а велика кількість пляжів, лісів, лісопарків наразі є небезпечними для людей".

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