"Нова пошта" тестує цифрові адреси – що це означає

Компанія "Нова пошта" наразі перебуває на етапі тестування системи цифрових адрес для відділень та поштоматів. Читайте далі та дізнайтеся, як це працюватиме!

Цифрова адреса – це поєднання коду населеного пункту та номера відділення чи поштомату. Така комбінація потрібна для того, щоб не виникало плутанини.

І ще: Нацбанк випустив пам'ятні монети, які присвячені російсько-українській війні

При використанні звичайних топонімів, виникають помилки, які пов'язаної з однаковими назвами. Цифрові адреси будуть пришвидшувати відправлення і. зменшуватимуть випадки з плутаниною даних.

Для того, щоб знайти цифрову адресу, потрібно:

знайти на сайт "Нової пошти" за ЦИМ посиланням або у мобільний додаток

посиланням або у мобільний додаток далі перейдіть у розділ "Відділення"

якщо не вдається, то оновіть застосунок на телефоні

До теми: У США випустили монету на честь захисників острова Зміїного