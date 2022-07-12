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"Нова пошта" тестує цифрові адреси – що це означає

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"Нова пошта" тестує цифрові адреси – що це означає - фото 1

Компанія "Нова пошта" наразі перебуває на етапі тестування системи цифрових адрес для відділень та поштоматів. Читайте далі та дізнайтеся, як це працюватиме!

Цифрова адреса – це поєднання коду населеного пункту та номера відділення чи поштомату. Така комбінація потрібна для того, щоб не виникало плутанини.

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При використанні звичайних топонімів, виникають помилки, які пов'язаної з однаковими назвами. Цифрові адреси будуть пришвидшувати відправлення і. зменшуватимуть випадки з плутаниною даних.

Для того, щоб знайти цифрову адресу, потрібно:

  • знайти на сайт "Нової пошти" за ЦИМ посиланням або у мобільний додаток
  • далі перейдіть у розділ "Відділення"
  • якщо не вдається, то оновіть застосунок на телефоні

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