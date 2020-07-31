Нова популярна музика липня 2020: слухай новий плейлист літа

Свіжі пісні літа 2020 запалюють крутим настроєм та допомагають не опускати руки у нелегкий час пандемії коронавірусу. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови порцію нової музики за липень, яка точно зробить твій день кращим!

Другий місяць літа дійшов до фіналу і відзначився не лише реальною спекою, а й новенькими треками та кліпами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів липня та заряджайся крутим настроєм на Радіо МАКСИМУМ!

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Липень потішив свіжою музикою від таких виконавців, як Сем Сміт, Hurts, LP, Gorillaz, Maroon 5 та інші. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нової музики липня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

LP - The One That You Love (Official Video)

Hurts - Somebody (Official Video)

Taylor Swift - cardigan (Official Music Video)

Ava Max - Who's Laughing Now [Official Music Video]

Sam Smith - My Oasis (feat Burna Boy) (Lyric Video) ft. Burna Boy

Jessi (제시) - '눈누난나 (NUNU NANA)' MV

Michele Morrone - Hard For Me (Official Music Video)

Gorillaz - PAC-MAN ft. ScHoolboy Q (Episode Five)

The Strokes - Ode To The Mets (Official Video)

Maroon 5 - Nobody's Love (Official Music Video)

Jessie Ware - What’s Your Pleasure?

Charlotte Lawrence - Slow Motion (Official Video)

Call Me Karizma - Float (Official Video)

Real Love Song (Alternative Version)

The Score - All of Me feat. Travis Barker (Official Lyric Video)

Oliver Tree - Let Me Down (feat. blink-182) [Lyric Video]

Meghan Trainor - Make You Dance (Official Music Video)

Dove Cameron - We Belong (Official Lyric Video)

UPSAHL - People I Don’t Like (Official Video)

Noah Cyrus - Dunno (Official Audio)

Intelligency - Outlaw | Official Video

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