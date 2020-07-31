На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нова популярна музика липня 2020: слухай новий плейлист літа
-
- 68
Свіжі пісні літа 2020 запалюють крутим настроєм та допомагають не опускати руки у нелегкий час пандемії коронавірусу. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови порцію нової музики за липень, яка точно зробить твій день кращим!
Другий місяць літа дійшов до фіналу і відзначився не лише реальною спекою, а й новенькими треками та кліпами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів липня та заряджайся крутим настроєм на Радіо МАКСИМУМ!
Слухай новинки попереднього тижня тут
Липень потішив свіжою музикою від таких виконавців, як Сем Сміт, Hurts, LP, Gorillaz, Maroon 5 та інші. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нової музики липня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- LP - The One That You Love (Official Video)
- Hurts - Somebody (Official Video)
- Taylor Swift - cardigan (Official Music Video)
- Ava Max - Who's Laughing Now [Official Music Video]
- Sam Smith - My Oasis (feat Burna Boy) (Lyric Video) ft. Burna Boy
- Jessi (제시) - '눈누난나 (NUNU NANA)' MV
- Michele Morrone - Hard For Me (Official Music Video)
- Gorillaz - PAC-MAN ft. ScHoolboy Q (Episode Five)
- The Strokes - Ode To The Mets (Official Video)
- Maroon 5 - Nobody's Love (Official Music Video)
- Jessie Ware - What’s Your Pleasure?
- Charlotte Lawrence - Slow Motion (Official Video)
- Call Me Karizma - Float (Official Video)
- Real Love Song (Alternative Version)
- The Score - All of Me feat. Travis Barker (Official Lyric Video)
- Oliver Tree - Let Me Down (feat. blink-182) [Lyric Video]
- Meghan Trainor - Make You Dance (Official Music Video)
- Dove Cameron - We Belong (Official Lyric Video)
- UPSAHL - People I Don’t Like (Official Video)
- Noah Cyrus - Dunno (Official Audio)
- Intelligency - Outlaw | Official Video
Читайте також: Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
-
16:21Цей продукт відповідає за здоров'я судин
-
16:095 бюджетних продуктів, які допоможуть посилити імунну систему
-
15:55Катя Осадча підкорила мережу спекотним фото
-
15:42Xiaomi показала "просунуту" версію ігрового Black Shark 3
-
15:26Переможець по житті: підліток викрав батьківський Porsche і розбив його
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
15:00Прикольні тости на Випускний вечір: смішні привітання для випускників 2020
-
14:52Як носити маски в спеку і не задихатися: простий лайфхак
-
14:41Бомба-ракета: Jerry Heil і Сергій Бабкін одночасно випустили пісні з однаковими назвами
-
14:30Що робити, якщо дуже болить зуб
-
14:14Усі ми трохи принц Гаррі: названо улюблений емодзі внука Єлизавети II
-
13:59Учені з'ясували, в яких умовах жінки повніють швидше за чоловіків
-
13:47Суркіс пригрозив звільнити усіх, якщо у Луческу нічого не вийде
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:35Будем всіх бомбить: у мережі поширюють цитату Зеленського, але вона вирвана з контексту
-
13:27Nike випустила рекламу про повернення спорту в епоху пандемії: відео, яке вражає монтажем
-
13:13Роздуми Мадонни про коронавірус заблокували в Instagram
-
12:52У Бельгії з'явилися намети на деревах: атмосферні фото
-
12:40Симптоми отруєння кавунами з нітратами
-
12:28У документах МОЗ знайшли кричущі ляпи: від неіснуючих держав до шедеврів перекладу
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера
-
12:00Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
11:47На OLX з'явилося оголошення про продаж раритетного танка: фото
-
11:21Британці придумали конкурс іронічних фотографій картоплі – дивіться, що з цього вийшло
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера
-
10:52Нова популярна музика липня 2020: слухай новий плейлист літа
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня
-
07:46Як уникнути 5 поширених помилок під час приготування на грилі: прості секрети
- 30 липня
-
21:49Хлібодемія та Maskhole: The New Yorker склав кумедний словник епохи коронавірусу
-
18:00Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
-
14:12Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
-
12:00Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми
-
09:41Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня
-
07:15Погода в Україні 30 липня: у яких областях послабне спека
- 29 липня
-
21:27Вам пора міняти роботу: 5 неочевидних ознак, які ґрунтуються на сексі
-
19:00ТОП-4 фільми про літо: ідеальне кіно для перегляду ввечері
-
17:22Apple знову перша: рейтинг найдорожчих брендів у світі за версією Forbes
-
15:00Квентін Тарантіно назвав 11 найкращих фільмів усіх часів: вибір режисера
-
12:19Нові серіали серпня 2020, які варто подивитись
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 липня
-
07:17Погода в Україні 29 липня: від спеки до грозових дощів
- 28 липня
-
21:32ТОП 5 найкращих поз для лінивого сексу вранці
-
17:39Україна оновила список "червоних країн": у нього ввійшли популярні курортні напрямки
-
14:16Як поїде автомобіль, якщо його повністю позбавити підвіски: божевільний експеримент
-
11:57Офіційна заява Динамо про "відставку" Мірча Луческу з листами тренера до Суркіса
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 липня
-
07:15Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть грози
- 27 липня
-
21:21Що кожен знак Зодіаку робить відразу після сексу: перевірте свого партнера