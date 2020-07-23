Спекотні хіти липня: плейлист нової популярної музики

Новенькі пісні літа 2020 запалюють крутим настроєм та допомагають не падати духом у нелегкий час пандемії коронавірусу. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ отримуй порцію свіжої музики за липень, яка точно зробить твій день кращим!

Другий місяць літа приніс не лише сонячну та спекотну погоду, а й порцію крутої музики від відомих та молодих виконавців. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови найкрутіші поп-новинки, які вже встигли підкорити тренди інтернету та серця слухачів. Вмикай плейлист хітів липня та заряджайся настроєм на Радіо МАКСИМУМ!

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Липень відзначився свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Кеті Перрі, Hurts, Marshmello & Halsey, The Killers, Селена Гомес та інші. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист нової музики липня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Juice WRLD ft. Halsey - Life's A Mess (Official Visualizer)

Kiiara - I Still Do (Official Video)

Ashe - Save Myself (Official Audio & Lyrics)

Troye Sivan - Easy (Official Video)

Hurts - Redemption (Official Video)

Kygo, Tina Turner - What's Love Got to Do with It

Anne-Marie - To Be Young (feat. Doja Cat) [Official Video]

JP Cooper - Too Close

Alexander Rybak - Give Me Rain (Official Music Video)

Katy Perry - Smile (Performance Video)

The Killers - My Own Soul’s Warning

blackbear - queen of broken hearts (official video)

YUNGBLUD - Strawberry Lipstick

James Bay - Chew On My Heart (Official Music Video)

Charlie Puth - Girlfriend [Official Video]

Juice WRLD with Marshmello ft. Polo G & The Kid Laroi - Hate The Other Side (Official Visualizer)

Rich Brian - Love In My Pocket (Unfinished Video)

Ally Brooke & Messiah - 500 Veces (Official Music Video)

Trevor Daniel, Selena Gomez - Past Life (Official Video)

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